Avustralya'da geçtiğimiz Eylül ayında rekor düzeydeki sıcak hava ve kuraklık yüzünden çıkan yangınlar ancak geçen hafta kontrol altına alınabildi. Yangınla mücadelede Avustralya itfaiyesi ve halkın yanı sıra diğer ülkelerden de pek çok gönüllü yardıma koştu. Yangınların en 'ateşli' şekilde yaşandığı Yeni Güney Galler eyaleti (NSW) itfaiye departmanı, bölge halkına ve Amerikalı gönüllülere, ABD'nin en kalabalık noktalarından New York'taki Times Meydanı'ndaki bir billboard aracılığıyla teşekkür etti. Billboard'da "Cesur Avusrtralyalılara ve ABD'li itfaiyecilere Avustralya'yı korudukları için ve tüm dünyaya destekleri için teşekkürler" ifadeleri yer aldı. İtfaiye departmanı, billboard panosunun da bir reklam şirketi tarafından bağışlandığını belirtti.





NSW'de, 3'ü ABD'li olmak üzere en az 6 itfaiyeci, yangınlard hayatını kaybetmişti. NSW İtfaiye Departmanı, halktan ve gönüllülerden 'inanılmaz bir dönüş' aldığını açıklamıştı. NSW İtfaiye Departmanı, "Olabilecek en büyük şekilde teşekkür etmek istedik" açıklamasını yaptı. Alevlerle mücadele eden itfaiyecilerin yaklaşık yüzde 90'ı gönüllüydü.

Avustralya'da yangın departmanı hükümet tarafından kontrol edilse de eğitimli gönüllülere de büyük güven söz konusu. Ülkede yangınla mücadele eden kurumlara ve NSW İtfaiye Departmanı'na dünyanın en her yerinden en az 100 milyon dolar değerinde bağış yapıldı. NSW'deki yangınlarda, 5.4 milyon hektarlık alan kül oldu, 2 bin 439 ev yok oldu ve 24 milyon litre ateş yavaşlatıcı kullanıldı.