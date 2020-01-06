Avustralya'nın en ünlü kadın tenisçilerinden Ashleigh 'Ash' Barty, ülkesinde yaşanan trajedi için destek olacağını açıkladı.

30 Aralık 2019 itibarıyla WTA Tekler Dünya Sıralamasında 7851 puanla zirvede yer alan Ash Barty, Brisbane International turnuvasında kazanacağı tüm parayı orman yangınları için bağışlayacağını açıkladı.

Ash Barty, eğer turnuvayı şampiyon olarak tamamlayabilirse 382 bin dolarlık bir ödülün sahibi olacak. Bu da orman yangınları için Red Cross (Kızıl Haç)'a 382 bin dolar yardımın gitmesi anlamına geliyor.

Birçok ünlü devrede

Ash Barty, WTA Tekler'de Simona Halep, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Serena Williams gibi isimlerin önünde zirvede bulunuyor. Dünyaca ünlü tenisçi Barty, Avustralya'da yaşanan trajediye dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Birçok ünlü isim de bu amaçla bağışta bulundu.

Nicole Kidman 500 bin dolar, Pink 500 bin dolar bağışlarken, komedyen Celeste Barber da yardım çağrısı yaptı..

Toplam bağış, 20 milyon doları aştı.







