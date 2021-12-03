Avusturya'da İçişleri Bakanı Karl Nehammer iktidarda yer alan partisi tarafından Sebastian Kurz'un yerine başbakanlığa seçileceğini duyurdu.

Nehammer yaptığı açıklamada "Partim OeVP tarafından oybirliğiyle yeni parti başkanı Başbakan olarak aday gösterildiğimi duyurmak isterim." sözlerini kullandı.

Avusturya'da hükümetin bu yeni alınan kararı kısa sürede açıklaması bekleniyor.

ESKİ BAŞBAKAN SİYASETİ BIRAKTI

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Başbakan Sebastian Kurz 9 Ekim’de görevinden istifa etmiş, dün yaptığı açıklama ile de siyaseti tamamen bıraktığını duyurmuştu.