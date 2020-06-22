AXA, ‘Bir Ay Bedava’ kampanyasını uzattı

Hem yeni poliçelerde hem de poliçe yenilemelerinde geçerli olan ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası; 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödemeleri halinde, ödemelerini bir ay erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.

“Acentelerimizin de yanındayız”

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebileceği bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya önem veriyoruz. “Bir Ay Bedava” kampanyamızla içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde sigortalılarımızın evlerinde kaldıkları bu dönemde; onlara destek olmak ve tüm imkânlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm acentelerimiz ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



