AXA’dan COVID-19 araştırmalarına fon desteği

AXA Araştırma Fonu ile COVID-19’a karşı Pastör Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma ve aşı geliştirme çalışmalarına 5 milyon Euro kaynak ayırırken; benzer şekilde 3 binden fazla mühendis, araştırmacı ve bilgisayar mühendisin teşhis ve tedavi çözümleri üzerinde çalışan açık kaynaklı platform Just One Giant Lab’in COVID-19 girişimine de destek sağlıyor.

AXA, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 60 ülkede 1204 hastane ve sağlık merkezi arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefleyen 101 Fund platformunun çalışmalarına küresel bir kaynak desteği de veriyor. 101 Fund, yoğun bakım uygulamalarının kalitesinin iyileştirilmesi ve ölüm oranlarının azaltılması için hastanelerde elde edilen bilgi birikiminin; başarılı uygulamaların diğer hastanelerle paylaşılması için bir çalışma yürütüyor. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyime daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması için çalışıyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “AXA Grubu olarak salgının ilk günlerinden bu yana önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Gerek ülkemizdeki çalışmalara gerekse global olarak yürütülen araştırma geliştirme ve bilgi paylaşımı faaliyetlerine fon sağlıyoruz” diye konuştu.



