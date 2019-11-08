Ay ay bebek gelişimi rehberi

İlk gününden ilk doğum gününe kadar bebeğinize her ay neler olup bittiğini merak ediyorsanız işte ay ay bebek gelişimi…

1 aylık bebek gelişimi (Yeni doğmuş bebek)

Yeni doğmuş bebekler şunları yapabilir;

En önemli iletişim şekli bu ayda ağlamaktır. Acıktığında, altını kirlettiğinde, yorulduğunda, gazı olduğunda hep ağlayarak tepki verir.

1 haftalık bebek, günün çoğunu uyur, yemek yemek için her iki veya üç saatte bir uyanır.

4 günlük bir bebeğin ne kadar uyuyabildiğini veya 5 günlük veya 1 haftalık bir bebeğin ne kadar uyuyacağını söylemek zor, ancak günde yaklaşık 16 ila 20 saat olması oldukça tipik. Ve genellikle bir seferde iki ila dört saatten fazla uyumazlar.

İnsan sesine karşı ilgileri artar. İnsan sesi duyduklarına memeyi bırakıp sese yönelebilirler.

Kendisiyle ilgilenildiği zaman gülümseyerek karşılık verir.

Annesinin yüzünü diğer insanlardan ayırt etmeyi öğrenir.

Yerde yatmaktan hoşlanır.

1-2 saniye gibi çok kısa bir süre insan yüzüne bakabilir.

Bu ayda elleri yumruk şeklindedir.

2aylık bir bebeğe sahip olmak biraz zor olabilir. Bebek daha fazla uyurken, özellikle akşamları da daha fazla ağlıyor olabilir. İyi haber şu ki, yaklaşık altı ila sekiz hafta, bebeklerde ağlamanın doruğa çıkma eğiliminde olduğu ve önümüzdeki bir veya iki ay içinde muhtemelen daha az telaşlı olacağınız bir zaman yaşayacaksınız. İhtiyacınız olduğunda çevrenizden yardım isteyin ve ağlamalar sizi endişelendiriyorsa bebeğiniz için çocuk doktoru ile konuşun.

İkinci ayını tamamlayan bebekler artık bazı ağlama dışında bazı sesler çıkarmaya başlar. Elleri yumruk şeklinden çıkar ve elini ağzına götürme davranış başlar. 2 aylık bebekler aşağıdakileri yapabilir;

Etrafta olup bitenlerle ilgilenmeye başlamıştır. Bebeğin gözleri daha fazla hareket eder ve nesnelere daha iyi odaklanabilir. Aslında, iki aylık bebeğiniz muhtemelen 180 derecelik bir bakışla takip ederek hareketli bir nesneyi izleyebilir.

Ani ve yüksek seslere irkilerek tepki verir. Konuşurken aktif olarak dinlediğini fark edebilirsiniz.

Oyuncakları 1-2 saniye gibi çok kısa bir süre elinde tutabilir. Bu sahip olduğu yakalama refleksi sayesinde mümkündür.

Ellerini inceleyerek uzun sürelerle vakit geçirir.

Ağlama şeklinden ne istediği annesi tarafından ayırt edilebilir.

Kol ve bacaklarını sürekli hareket ettirir.

Sağa ya da sola dönmek için çaba sarf eder.

3 aylık bebek gelişimi

3 aylık bebeklerde kaslar daha güçlü hale gelir ve bebekler artık kafasını tamamen dik tutabilir. Bu ayda el göz koordinasyonu da gelişmeye başlar. 3. ayını tamamlayan bebekler;

Oyuncaklara uzanır ve eline alır.

Doğumdaki saçları dökülmeye ve yerine yeni saçlar çıkmaya başlar.

Doğum sırasında mavimsi bir renkte olan göz rengi bu ayda değişebilir.

Doğuştan var olan refleksleri kaybolmaya başlar.

Refleksler yerini yavaş yavaş kontrollü ve amaçlı hareketlere bırakır.

3 ayını doldurmuş bir bebek insan yüzüne bakmıyorsa, gülümsemiyorsa, kucağa alındığında ağlamayı kesmiyorsa ve insan sesine dönmüyorsa gelişimsel bir problem olabileceği için mutlaka bir çocuk gelişimi ya da çocuk psikiyatrisi uzmanına gösterilmesi gerekir.

Bu aydaki bebeklerin birincil iletişim yolu hala ağlamaktır. Fakat bu ayda hece benzeri sesler de çıkarmaya başlar. Bu ayda bulduğu her nesneyi ağzına götürerek keşfetmeye çalıştığı için boğulma tehlikesine karşı son derece dikkatli olmak gerekir. 4 aylık bir bebek;

Anne ve babasını tanır ve diğer insanlardan ayırt eder.

Uzaktaki bir oyuncağa ulaşmak için tüm vücuduyla çabalar.

Bir oyuncağı bir elinden diğerine geçirebilir.

Etrafındaki insanların yedikleriyle ilgilenmeye başlayabilir.

Bir örtü yardımıyla yarısı gizlenmiş nesneyi bulabilir.

5 aylık bir bebek artık birçok hareketini ve davranışını bilinçli bir şekilde yapan küçük bir insan gibidir. 5 aylık bebekler;

Agulamalar, cıvıldamalar, kahkahalar gibi çok çeşitli sesler çıkarır.

İnsanlarla iletişim halinde olmaktan keyif alır.

Kollarını açarak kucağa alınmak istediğini gösterir.

Anne ve babasına gülümser ve karşılık bekler.

Annesi konuşurken dudak hareketlerini dikkatle takip eder.

Konuşmada adı geçtiğinde dönüp bakar.

İlk dişleri görünmeye başlayabilir.

6 aylık bebekler farklı dokudaki nesnelere dokunmaktan keyif alır. Ebeveynlerinin konuşmalarını dikkatlice dinler ve uygun tepkilerle karşılık verir. Çoğu bebek ek gıdaya geçiş için de hazır hale gelir. 6 ayını doldurmuş bebekler şunları yapabilir;

Oyuncakları yüksekten bırakarak düşüşünü izler. Bu şekilde sebep sonuç ilişkisini keşfeder.

Nesneleri tutmak için her iki elini de aktif olarak kullanır.

Her yöne doğru dönebilir.

Bazı bebekler artık desteksiz şekilde oturabilir.

Bu ayda emeklemeye başarabilen bebekler vardır.

Kendisine gülümseyen herkesle yakın iletişim kurmaya çalışır.

Hızlı hareketleri takip edebilir.

7 aylık bebek gelişimi

Bu aydaki bebekler artık çoğunlukla desteksiz oturmaya başlarlar. 7 aylıkken en az 10 saniye desteksiz oturamayan bebeklerin bir uzman tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. İnce ve kaba motor hareketlerde hızlı bir ilerleme vardır. 7 aylık bebekler;

İki elleriyle tutarak bardaktan su içebilir.

El çırpabilir.

Nesneleri birbirine vurarak seslerini dinler.

Sesli ve sessiz harfleri birleştirerek çok sayıda hece sesi çıkarır.

Gülerek, ağlayarak, kahkaha ya da çığlık atarak kendini ifade edebilir.

Oyuncağı alındığında kızabilir.

Ustaca olmasa da kaşık kullanmaya başlayabilir.

Ayaklarını ağzına sokabilir.

Bebeklerin çoğu ortalama olarak 8 aylıkken emeklemeye başlar. Emeklemese bile sürünerek ya da yuvarlanarak istediği yerlere gidebilir. Böylece yepyeni macera ve keşiflere hazır hale gelmiştir. 8 aylık bebekler;

Mobilyalara tutunarak ayağa kalkabilir.

Çevresini keşfetmek için sürekli hareket eder.

Yabancılardan utanmaya başlar.

Güvenli bir şekilde uzun sürelerle desteksiz oturabilir.

Heyecanlandığında ellerini çırpabilir, görmekten mutlu olduğu tanıdık insanlara öpücük gönderebilir, vedalaşırken el sallayabilir.

9 aylık bebek gelişimi

Bebekler 9 aylık olduklarında artık onlarla oynamak daha eğlenceli hale gelir. Kutulara oyuncak yerleştirmekte ve boşaltmaktan ya da halka geçirme oyunlarından keyif alır. 9 aylık bebekler;

Mobilyalara tutunarak sıralamaya başlar.

Baş parmağı ve işaret parmağı ile kerpeten tutuşu yaparak kuru üzüm gibi küçük nesneleri alabilir.

Anne ve baba kelimelerini hitap şeklinde kullanmaya başlar.

Bazı bebekler desteksiz olarak ayakta durabilir.

10 aylık bebek gelişimi

10 aylık bebeklerin çıkardığı sesler konuşmaya benzer. Çıkardığı seslere ilgi gösterildikçe daha çok sesler çıkarmaya çabalar. Bu ayda bebekler;

Ustalıkla emekleyip sıralayabilir.

Desteksiz ayakta durabilir.

Elinden tutulduğunda yürüyebilir.

İletişimi artmıştır ve tanıştığı herkese gülücükler gönderir.

Annesinin söylediği kelimeleri tekrar eder.

Bu ayda önceden korkmadığı telefon ya da zil sesinden korkmaya başlayabilir.

11 aylık bebekler artık “Hayır” kelimesini anlamaya başlamıştır. 11 ayını doldurmuş bebekler daha özerk hale gelmiştir. Bu ayda bebekler;

Desteksiz olarak birkaç adım atabilir.

Anne, baba dışında birkaç kelime daha söyleyebilir.

İsteklerini ağlamadan da belirtmeye başlar.

Bir şey sorulduğunda işaret ederek gösterebilir.

Giysilerini giymeye çabalayabilir.

12 aylık bebek gelişimi

12 ayını tamamlamış bebeklerin ince ve kaba motor becerileri oldukça gelişmiştir. Konuşma ve anlama kabiliyetleri de ilerlemiştir. 12 aylık bir bebek şunları yapabilir;

Duyduğu basit kelimeleri kullanmaya başlar.

Yüksek yerlere tırmanır.

Dolap kapı ve çekmecelerini açabilir.

Sözlü komutları anlayıp yapabilir.

Bazı bebekler bu ayda yürümeye başlayabilir.

Nesneleri itmekten, atmaktan ve vurmaktan hoşlanır.