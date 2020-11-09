Ay Boğa burcu ve kristalleri

Ay burcunuz, duygusal hayatımızın yönünü gösterir. Hayata karşı içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkiler Ay’ın haritamızda bulunduğu burçla alakalıdır. İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

Ay, Boğa burcunda ise...

Geçmişe tutunma eğilimindesiniz. Bu eğiliminiz, geleceğe yönelik bazı girişimler yapmak gerektiğinde sizi bağımlı kılıyor ve yeterince özgür hareket etmekte zorlanmanıza sebep oluyor. Rutil Kuvars; geçmişe tutunma eğiliminizden özgürleşmenizi sağlayacak taşlardan biri. Bu taş aynı zamanda dünyevi ve maddi olandan, manevi olana yönelmeniz açısından da destekler.

Selenit ile birlikte kullanıldığında rutil kuvars, selenitin enerjisini yükseltir ve Boğa'nın ilahi tarafı ile bağlantı kurmasına yardımcı olur. Hem sezgilerini geliştirir hem de ataletinin altında yatan enerjileri temizler.

Duygusal destek veren Ay Kristalleri: Selenit, Ametist, Ay taşı, Hematit, Apaçi’nin Gözyaşları, Mavi Turmalin, Yeşil Agat, Yeşil Kalsit, Kunzit, Yeşil Kıyanit, Moldavit, Magnetit, Malahit, Mookaite (Mukoit), Prehnit, Rodonit, Güneş Taşı, Krizokol, Turkuaz

Psişik veya okült konulardan endişe duyuyor olmanız Ay’ınızın Boğa olmasıyla alakalı bir durum. Pratik ve gerçekçi doğanız, dünyevi işaretleri izlemenizi de beraberinde getirir. Bu yönünüzü baskın bir şekilde vurgulamanız, sezgilerinizi ya da iç sesinizi dinlemenize mani olabilir.

Ametist ve Moldavit; sezgisel yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.,

Angel Aura Kuvars; meditasyon yapmak ve sezgilere yönelmenizi sağlayarak iç sesinizi dinlemeniz yönünde destek verir.

Selenit; sezgisel zihninizi açacak ve sizi dünyanın yoğun titreşim alanının ötesine taşıyacak taşlardan biri.

Malakit taşı; tekamül sürecine güvenerek, yeni şeyler peşinde koşmanızı motive eder. Materyal güvencelerden uzaklaşarak gelişiminizin yolunu açar.

Eski fikirleri ya da eşyaları bırakmakta zorluk çeken Ay Boğa kişileri için hematit taşını önerebilirim. Hematit, kötü alışkanlık haline gelebilecek istenmeyen desenleri serbest bırakmanıza yardımcı olur. Geçmişten gelen şeyleri bırakmanıza, tüm negatif enerjiyi vücudunuzdan kurtarmanıza yardımcı olur.

Eski ilişkileri bitirmek ve bağ kesmek için ise; sol ele takılan Onix taşlı bir yüzük yardımcı olur. Sadakat en önem verdiğiniz şeylerden biri ve bağlılık sizin için son derece doğal bir şey. Sadakatli ilişkiler yoluyla kendinizi güvende ve huzurlu hissedersiniz. Sadakatli ve istikrarlı bir partner istersiniz ve en büyük mutluluğunuzun buradan kaynaklandığını hissedersiniz. Sadakat ve güven duygunuz zedelendiğinde, kendinizi duygusal anlamda çok kötü hissedebilirsiniz. Böylesi dönemlerde bir müddet için ilişkilerden uzak kalmak isteyebilirsiniz. Turkuazın kristal, yapısından gelen titreşimler kişisel enerjinizle etkileşime girerek güvenme kabiliyetini güçlendirir. Bir müddet için kaybettiğinizi düşündüğünüz bu güven duygusunu tekrar geliştirir. Tekrar bağlı, sadık ve sevgi dolu hissetmenize yardımcı olur ve tüm bunları hayatınıza daha kolay çekebilmenizi sağlar.

Ay, Boğa'da ritüeli: Serbest bırakma

Bol yeşillikli bir ormana gidin. Gitmeniz mümkün değilse gözlerinizi kapatın ve difüzörünüze veya yağdanlığınıza sedir, sandal veya çam ağacı yağlarından toplam 4 damla ekleyin, fişe takın. Buhardan odaya yayılan moleküller kısa süre içinde sizi yemyeşil bir ormanda olduğunuzu hissettirecek. (15 dakika)

Bir elinize Selenit, diğerine de Yeşim taşı alın. Taşların önceden temizlenmesi ve akortlanması gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu konuda kitabımızda taşların temizlenmesi ile ilgili bölümden bilgi alabilirsiniz.

Zihin gözünüzle yemyeşil bir ormanda çimenlerin üzerinde ayakta ve yalınayak durduğunuzu hayal edin. Toprak anaya bağlanmak için ayağınızın altından çıkan köklerin toprağa, derinlere kadar uzandığını ve size fazla gelen tüm duygu bozukluklarının ve yüklerin bedende, zihinde ve ruhsal olarak bıraktığı uygunsuz enerjileri dünyanın merkezindeki çekirdeğe doğru aktığını hayal edin. Akarken, neyin gitmesini istiyorsanız onu yaratan enerjilerin tek tek gittiğini hayal edebilirsiniz.

Bunu yaparken şu cümledeki boşlukları istediğiniz gibi doldurup tekrarlayabilirsiniz.

“Evrenin ve benim en yüksek en yüce hayrım için….. serbest bırakıyorum…… kendimi …….duygularından özgür bırakıyorum…”

Her şey enerjiden oluşur, unutmayın. Ardından evrenin giden tüm boşlukları tamamlayacağını hatırlayarak tüm vücudunuza istediğiniz enerjileri çekmeye başlayın. Boğa burçları, huzur, bereket, uyum ve esneklik enerjilerini çekebilir. Bu derin dalış, size gezegenin bir parçası olduğunuzu hatırlatacaktır. Selenit’in sizi topraklayıp derinlemesine temizlemesi, Yeşim taşının ise enerjileri bırakırken bir yandan da sizi nazikçe şifalandırıyor olması ritüelin en hoş hissettiren anları olacaktır.



