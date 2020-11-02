Ay burcunuz ve kristalleri

Merhaba sevgili Kristal sever dostlarım, Şimdiye dek sizlere Güneş burçlarının tüm kristal ve doğal taşlarını anlattım. Bugün ise Ay burçlarınız ve Kristalleri konusunda bir yazı dizisine başlıyorum.

Ay burcunuz, duygusal hayatımızın yönünü gösterir. Hayata karşı içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkiler Ay’ın haritamızda bulunduğu burçla alakalıdır. Eğilimlerimiz, dünyevi ihtiyaçlarımız, arzularımız Ay’ın bulunduğu burç ile belirlenir. Ay, duygularınızı ve hayatınıza karşı nasıl sezgisel ve içgüdüsel yaklaştığınızı gösterir. Duygusal alt yapılarınızı, gerçek eğilimlerinizi, nasıl beslediğinizi ve bilinç dışı hayatınızı çalıştıran beklentileri veya geçmişin tekrarlarını gösterir. Olaylara karşı gösterdiğimiz tepkilerimiz Ay burcumuza göre şekillenecektir.

Güneş temel anlamıyla bilinci temsil ederken, Ay bilinçdışı ile ilişkilidir. Ay’ın aksiyonları bilinçsiz olma eğilimindedir. Yani Ay’ın haritamızdaki yerleşimiyle ilgili konularda otomatik, istem dışı davranışlarda bulunabiliriz. Bu duygusal reflekslerimizin rasyonel düşünce ile değiştirilmesi oldukça güçtür. Yani Ay’ın etkisi altındaki yanlarımızı rasyonel yollarla anlayamayız, bunların duygular yoluyla anlaşılması gerekir. Çünkü Ay, mantıktan uzak ve irrasyoneldir. Bu yüzden, Ay mantıklı burçlarda rahat etmez, duygusal yönü kuvvetli burçlarda rahat eder. Ay deyince öncelikle aklımıza “duygular” gelir. Duygular, benliğimizin derinlerinin güçlü göstergeleridir ve kalıtım yoluyla ya da erken yaşlarda edindiğimiz kendimizi ifade etme şeklimizdir. Geçmişimizden gelen alışkanlık kalıplarımız, farkına bile varmadan ailemizden edindiğimiz tavırlar ve davranış biçimleri, çocukluk deneyimlerimizden edindiğimiz olumlu ya da olumsuz psikolojik modeller Ay ile ilişkilidir. Ani ve farkında olmadan verdiğimiz tepkiler de Ay’dan kaynaklanır. İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur. Ay’ın haritadaki durum duygusal anlamda nasıl tatmin oluyoruz, tatmin edilmesini beklediğimiz duygusal taleplerimiz neler, duygusal ihtiyaçlarımızı ne kadar gideriyoruz, yaşadıklarımıza nasıl duygusal tepkiler veriyoruz, duygularımızı nasıl deneyimliyoruz ve onlarla ne ölçüde başa çıkabiliyoruz, bilinçsizce işlev gördüğümüz alan neresi, etkiye ilk anda nasıl tepki veriyoruz gibi soruların yanıtlarını verir. Aynı zamanda, karakterimizin gölgede kalmış yanları ve çocukça boyutları, erken çocukluk döneminde anne ile ilişkiler, anneyi nasıl algıladığımız, sevgiyi ve beslenmeyi ne ölçüde aldığımız hakkında da haritadan bilgi almamızı sağlar.

AY KOÇ BURCUNDA İSE YARARLANABİLECEĞİNİZ KRİSTALLER:

Ay kristalleriniz; Ay burcunuz Koç olduğu için ateşli bir duygusal mizaca sahipsiniz. Böyle bir yerleşim, tek başına ve özgür hareket etme arzusunu gösterir. Başkalarıyla iş birliği içerisinde olmak zordur. Ya da birilerinden emir almak ve bağımlı hareket etmek size zor gelebilir. Aceleci ve sabırsız bir yapı ortaya çıkabilir.

Mavi Dantel Akik ve Gül Kuvars; Ay’ın ateşli enerjisini sakinleştirir. Enerji artışının dengeli olmasını sağlar. Yani hem enerji artışı sağlarken hem de bunu yavaş bir şekilde yaptığı için enerjinin yapıcı yönde kullanılmasına yardımcı olur. Böylece duygusal enerjinin aceleci ve agresif değil, daha uzlaşmacı ve sakin bir şekilde ifade edilmesini destekler. Ay burcunuz cesaretli ve atılgan bir yapıda olduğunuzu göstermektedir. Liderlik beceriniz güçlüdür. Yeri geldiğinde inisiyatifi ele alma konusunda beceriklisinizdir. Hücum veya atak yapma konusunda daha aktif bir rol oynarken, savunma konusunda daha fazla kendinizi geliştirmeniz icap edebilir. Rekabetçi yönünüz güçlü olduğundan bunu iyi yapabilirsiniz. Ay burcunuzun zorlu yönlerinden biri kendi egosunu ön plana çıkarmaktır. Kendinize fazla odaklandığınız zamanlarda, başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalabilirsiniz. Bu yönünüzü destekleyebilmek için Kunzit kristali birebirdir.

Aventurine ve Kan taşı; cesaretinizi ve kendinizi savunma becerinizi destekler.

Küp pirit; Koç burcundaki Ay’ın liderlik etme, başkalarını yönlendirebilme, inisiyatif alma özelliklerini daha güçlü ifade etmenizi sağlar. Mizacınız gereği macera ve yeniliklere açık, tutuklu bir yapıya sahipsiniz. Bunlar sizin en önemli itici güçlerinizdir. Özgür hareket edebildiğiniz işlerde başarı şansınız da artar. Çocuksu yönlerinizi ve motivasyonunuzu korumanız çok önemlidir. Bu sizi hayata karşı istekli kılacak, motivasyonunuzu yükseltecektir.

Rubelit (Pembe kuvars); maceracı ve tutkulu yönlerinizi açığa çıkartırken, özgür ve çocuksu doğanızı açığa çıkartmanıza yardımcı olacaktır ki bunlar kaybetmeyi istemeyeceğiniz karakteristik özelliklerinizdir. Özgür hareket etme arzunuz çok güçlüdür; ama hayatta bazı zamanlar başkalarıyla birlikte hareket etmeniz, bağımlı olmanız gerekecektir.

Kunzit; kendi ihtiyaçlarınız kadar başkalarının ihtiyaçlarını da fark etmeniz yönünde destekleyici çalışacak, empati yönünüzü güçlendirecek, böylelikle başkalarıyla bağ oluşturma kabiliyetinizi arttıracaktır. Başkalarıyla ilişkiler alanında taviz verme konusunda zorlanırsınız. Bu, uzlaşma ve uyum sağlama konusunda sorunlar yaşamanıza sebep olacaktır.

Aqua Aura Kuvars; başkalarıyla ilişkiler noktasındaki zorlanmaların üstesinden gelmenize yardımcı olur, çünkü uzlaşmayı sağlamak için ödün verme noktasında işleri kolaylaştırır. Kendinize çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başkalarının size ihtiyacı olduğu ve onlara vakit ayırmanız gereken dönemlerde bu yüzden öfkeli hissedebilirsiniz ve sinirli halinizi onlara yansıtabilirsiniz. Bu konuda size Krizopras bir kolyenin yardımı büyük olacaktır. Aceleci ve agresif yönleriniz de ilişkilerinize sekte vuran faktörler arasında yer alabilir.

Manyezit; kendinize odaklanma sürecinizi aşarak başkalarına odaklanabilmenizi kolaylaştıran bir diğer taştır. Sinirli ve huysuz hissettiğiniz dönemleri kolay aşabilmenize yardımcı olur. Aceleci ve agresif yönlerinizi törpülemeniz yönünde destekleyicidir. Ateşli Koç burcundaki Ay’ın doğası gereği iç huzuru sağlamakta zorlanabilirsiniz. Bu durum, etrafınızdaki kişilerle ilişkilerinizde agresyona sebep olacaktır. Bazı zamanlarda uyumlu ve barışçı bir imaj vermekte sorun yaşarsınız.

Pirittaşı; kendi iç huzurunuzu sağlayabilmeniz, barışçı yönlerinizi ortaya çıkarabilmeniz açısından destekleyicidir. Çok daha fazlasını DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl parlaması dileklerimle, sizlere sevgi ve selam yolluyorum Sevgiyle, ışığınızı yayın.