Ay düğümleri: Taşlarla yaşam amaçlarınızı harekete geçirin!

Harekete geçirmek, üç aşamalı bir işlemdir. Birinci adım, yaşam amacınızın farkına varmaktır. İkinci adım, yaşam amacınıza yönelik tatbikatlar yani uygulamalar yapmak ve son aşama da amacınıza hayatınızın en önemli şeyi olarak öncelik vermektir. Çünkü bir gün yaşam sona erdiğinde, amacınızı gerçekleştirmediyseniz, onu tekrar ve sonraki yaşamda tekrar öğrenmeniz gerekecektir.

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir.

Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle (KAD), ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle (GAD) bağdaştırılır.

Ay Düğümlerini birer yol gösterici olarak düşünebiliriz. KAD, Dünya gezegenine gelmeden önce seçtiğimiz yaşam yolumuzu önümüze serer. Hangi evde ve burçlarda bulunduğuna göre, aynı zamanda ruhumuzun gelişmesini sağlayacak yaşam amacıdır.

GAD, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır.

Yapılması gereken GAD’ın temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak KAD yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

Sizlere Posta gazetesi Astroloji Gazetesinin bu sayısından itibaren bir süreliğine KAD ve GAD’lerinizden bahsedeceğim. Sizinkilerin nerde olduğunu öğrenmek için bizlere yazabilirsiniz…

İlk olarak; KAD–Koç / GAD–Terazi

KAD–Koç / GAD–Terazi

Yaşam Amacınız; Ben kavramını öğrenmek ve tatbik etmek, yeni başlangıçlara liderlik etmek, korkmadan harekete geçmek ve kendinizi anlatmak, ifade etmek.

KAD Koç burcunda birisi olarak, inisiyatif almayı ilke edinmeli, girişimlerinin sonucuna katlanma cesaretini göstermelisiniz. Bağımsız ve cesur olmak ve yapmak istediğinizi yapmak için zorlanıyorsanız kırmızı renkteki kristalleri ve taşları seçebilirsiniz. Kırmızı ya da bordo renkleri kişiye benlik bilinci ve cesaret kazandırır, iradeyi güçlendirir. Kırmızı taşlar; Yakut, Kırmızı turmalin, Kırmızı Jasper, Kırmızı Mercan, Akik, Lal, Ateş Opali, Rubelit, Vanadinit önerebilirim. Bazı taşlar kırmız olmasalar da destek verebilirler; Kantaşı, Karnelyan, Hematit, Sugulit ve Siyah Fantom Kuvars bu taşlara örnektir.

Bir yandan da kendi kimliğinizi oluşturmak, başkalarının bakış açısından özgür olmak için buradasınız. Yapılanı değil kendinize özel davranışları uygulamak ve göstermek için Ametist ve Karnelyan taşlarını kullanabilirsiniz.

Bazen fikrinizi açık söylemekte zorlanabilirsiniz. Lapis Lazuli herhangi bir konudaki fikrinizi ifade edebilmeniz konusunda yardımcı olur. Eleştiri almaktan çekinmeniz, fikirlerinizi ifade etmekten kaçınmanızın sebeplerinden biridir. Sitrin, eleştirilere karşı aşırı hassas olmanızı engeller ve olayları olumlu bir yöne çevirebilme becerisi verir.

Kendi gücünüzle temasta olmalı, kendinize güvenmeli, başkalarının onayını beklememelisiniz. Emperyal Topaz, Sarı Jasper, Turmalin, Ametist gücünüzü dengeli olarak kullanma konusunda tatbikatlar yaparken sizi hem korur hem de ivme kazandırır.

Öncü ve başlatıcı olmalı, aldığı kararlarınızın her zaman ardında durmalısınız. Bu konuda zorlandığınız anlarda, Cebinize koyacağınız ve ara ara temas edeceğiniz Yeşil Aventurin ve Pirit taşlarının titreşimlerinden destek alabilirsiniz.

GAD Terazi yapınız gereği, herkesi memnun etme gayretindesinizdir. Her ne kadar hoş bir niyet olsa da, herkesi her zaman memnun etmek mümkün değildir. Herkese hoş gözükmek istemeniz de doğaldır. Ama bu özelliğiniz aynı zamanda sizi yorar ve kısıtlar da. Çıkış yapmanız gereken durumlarda zorlanırsınız. Böylesi durumlarda İyolit kullanmak özgür kalmanızı sağlayacaktır.

BIRAKILMASI GEREKENLER: Başkalarını kaybetmekten çekinmek. Dışsal uyuma bağlılık. Kendini başkalarının gözüyle görmek.

GELİŞTİRİLMESİ GEREKENLER: Bağımsızlık. Cesaret. Yapıcı bencillik. Ruhen beslenme. Aşırı olmayan vericilik.