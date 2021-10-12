Ay çıkar, gecenin karanlığını dağıtır ancak kiminin yüreğindeki karanlığı da ortaya çıkarır. Güneş ne kadar canlılığı ve neşeyi simgelese de ay da o kadar hüznü ve sakinliği yansıtır. O nedenle ay ile ilgili sözler, hasret, gurbet ve aşıklık çekenler tarafından sıklıkla aranır. İşte, En güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) ay hakkında sözler…

AY İLE İLGİLİ SÖZLER

Ay her gece, yıldızları sayan sevgiliyi gizlice öper.

Şu koca evrende karşılaşmamızı sağlayan şey her neyse, seninle bir dolunay gecesi uyuyakalmamı da sağlamalıydı.

Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur.

Ay’da çiçekler yoktur, o yüzdendir ki Ay sıkıcı bir yerdir!

Yokluğun gece beliren ay ve yıldız gibi, fark etmemek mümkün değil.

Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar, şimdi o dolunay uykudadır.

Hiç küfür karanlığını giderecek bir dolunay sahipsiz olabilir miydi?

Ay ve güneş herkesin lambasıdır. Hava herkesin havasıdır, su herkesin suyudur. Ekmek neden herkesin ekmeği değildir?

Herkes aya benzer, kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

Gökte ay varsa kimse hırsızlık yapmaz.

Ay dünyanın etrafında döner, ancak dünyayı etkiler.

Önemli olan Ay’a gitmek değildir. Ay’a gidecek bilgiye ulaşabilmektir.

Ay da her zaman ışık yansıtmaz, ayında insanlar gibi kimseye gösteremediği karanlık yüzü vardır.

Hedefiniz ay kadar parlak olsun ki, Ay’ı yakalayamasanız bile yıldızlara sahip olursunuz.

Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben bu oyunda. Ömrüm beni yok saysın.

Mavi bir akşamüstü, kumsal boyu uzanalım. Ay ışığı denize düşsün, biz aşkla tanışalım.

Güneşin gölgesi var, Ay’ın yıldızları var ama benim kimsem yok.

Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar, şimdi o dolunay uykudadır.

Yokluğun gece beliren ay ve yıldız gibi, fark etmemek mümkün değil.

Ay denizde görünür de çamurda görünmez. Gönlünü temizle ruhunu gör.

Ay gibi parlayarak hayatıma girdin, aramıza giren kara bulutlar arkasında kaybolup gittin.

Ay değil ben tutulmuşum.

Sizin için, insan kardeşlerim. Her şey sizin için. Gecede sizin için, gündüz de. Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı.

Ay'ım hep mehtap halindedir, rüzgârlarım doğudan eser. Kadehime doldurduğum hüzünle sarhoş olurum, mezem ise bir dilim umut. Ezbere bilirim yaşamayı, yaşarken savaşmayı.

Sustu bu gece karardı yine ay.

Bazen ay gibi o çok sevdiği gökyüzünü bırakıp gider günlerce gelmez.

Sen benim Ay’ım ol, ben milyonlarca yıldızdan vazgeçeyim.

Ay ışığında çirkin biri prensese, çamur su birikintisi ise muhteşem bir suya dönüşür.

Denize atılmış şiirdir bence Yurtsayan yurdu bilinmeyen bir yıldız Şiirin deniz kıyısındaki sesine bırakılmış ölümdür yanacak sarayların kestiği bir yarım ay.

Güneş tutulması ve ay tutulması da neymiş, sen bir göze bakarken dilin tutuldu mu hiç?

Ay da her zaman ışık yansıtmaz, ayında insanlar gibi kimseye gösteremediği karanlık yüzü vardır.

Meditasyon yapın. Sessiz ol. İşinizi ustalıkla yapın. Ay gibi, bulutların arkasından çıkın! Parlayın.

Sen gittin diye Ay suskun, yıldızlar üzgün, gece sessiz ve durgun.

Ay yıldızsız, yıldızda Ay’sız olamaz.

Uçurum orman ay ve bedenindeki birkaç işaretle Zamana geçirilen dayanıklı söz o gece Ardından mırıldandığım şiir Şimdi başkalarının dudaklarında göçebe...

Ay’la ay’ı gösteren parmağı, birbirine karıştırmayın.

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) AY HAKKINDA SÖZLER

Bir dolunay vakti Geri döneceksin Gömmek için Beni öldürdüğün yere. Kendini usulca Aşka şiire ölüme bırakmış ve çoktan toprağa karışmış Bedenimin sırtında Bulacaksın ay ışığında bıçağını Kanını silip alacaksın koynuna...

Yürek ay gibidir. Vakti gelince tutulur.

Yıldız komasına girmek istiyordum, istiyordum dolunay çarpsın beni.

Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben bu oyunda. Ömrüm beni yok saysın.

Dolunay iyi bir balıkçıdır; her göz onun ağına kolayca yakalanır!

Geceye dedim ki uzan uzanabildiğin kadar, şimdi o dolunay uykudadır.

Sen gözlerini başka tarafa döndürdüğünde, Ay ışığını kesti.

Kafamın içi berrak; ama yine uyumak gerek bir lokma. Herkes uyur; güneş uyur, ay uyur, hatta akıntının azaldığı, rüzgârın durduğu günler deniz bile uyur.

Düşüncelerinizi uyutun, kalbinizin ayına gölge düşürmelerine izin vermeyin. Düşünmeyi bırakın.

O sessiz aksamda ay ışığı geceme girdi karanlıkta kalan kalbimi aydınlattı ardından yakamozun ışıltıları ressamları kıskandıran resmini yansıttı deryaların kalbine bebeğim...

Yaz geceleri daha sık öpmeliyiz sevdiğimiz kadınları, ay vakti yüzlerinden.

Mavi bir akşamüstü, kumsal boyu uzanalım. Ay ışığı denize düşsün, biz aşkla tanışalım.

Ay ışığında ceviz çırpılmaz ama ay ışığında aşk yapılır.

Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.

Kanatlarınızın altındaki rüzgar sizi güneşin yelken açtığı ve ayın yürüdüğü yere götürsün.

İçtim o bin yıllanmış testiden, içtim, içtim. Örtüler arasında yeryüzü beğenisiyle. Ay ışığını paylaşırdı bacakları, öptüm ayak parmaklarını, öptüm, öptüm.

Bıktım artık, sözcüklerin arasında aranıp durmaktan. Ey dolgun ay ışığı, nice gece yarıları, seni yazı masamda karşıladım. Bir zamanlar, hüzünlü arkadaşım, kitapların, kağıtların arasında doğuverirdin; Kederime keşke bu gece son kez tanık olsan.

Ay, âşıklara mı aittir? Evet! Fakat aynı zamanda yapayalnızlara da aittir! O, ihtiyacı olan herkese aittir!

Ay, yıldızlara giden yolda ilk kilometre taşıdır.

Güneşin yanında ay sönük kalır, geceleyin ise ayın kuralı geçerlidir.

Dağ gecenin koynunda, gece ayın, ay denizin, yüreğimle sarmak istediğim... Kaç ayrılık gündüzü, kaç kavuşmak gecesi, hâlâ yalnızlığın koynunda anılarım... Daha gelmeyecek misin?

Semada yıldızların uykuya yatma vakti. İster ay batarken gel, ister gün doğarken gel.

Yaz geceleri daha sık öpmeliyiz sevdiğimiz kadınları, ay vakti yüzlerinden...

Ay ışığı ister olsun ister olmasın, geceleyin gene bildiğin gibi, geceleyin gene senin türkünü söylerim!

Herkes ay gibidir ve herkesin içinde kimseye gösteremediği bir karanlık tarafı vardır.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme…

Ay bile çeker gider geceyi. Düşündün mü?

Güneşin gölgesi var, Ay’ın yıldızları var ama benim kimsem yok.

Yıldızlar kadar arkadaşın olacağına, alaca karanlıkta parlayan ay gibi, tek dostun olsun hayatta.

Saçında ay, dudaklarında çiy. Soğuk, karanlık bir akşam, bırakıp gittim seni.