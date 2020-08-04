Ay parçası

Ay fazları insan hayatında oldukça etkili. Sağlık, güzellik ve bakım konularında Ay fazlarını izleyerek ve önerileri uygulayarak kişisel bakımınızdan maksimum fayda sağlamanız mümkün olabilir.

Ay büyürken (Yeniaydan Dolunaya kadar): Cildi, vücudu, saçları ve tırnakları beslemek için ideal dönem. Sağlıklı beslenme ve takviye ürünler kullanımı ile besleyici içeriklerden en etkili şekilde yararlanabilirsiniz. Saçlar ve tırnaklar bu dönemde daha hızlı uzar, ilgili bakımların sonuçlarını çok hızlı görebilirsiniz.

Ay küçülürken (Dolunaydan diğer Yeniaya kadar): Zararlı ve fazla olan şeylerden kurtulmak için ideal dönem. Toksin atmak, ağdaepilasyon- lazer için doğru zaman…

Dolunay güzelliğinize ışık tutacak!

Yeni haftaya sürprizlerle dolu bir Dolunay ile başlıyoruz. 20 Haziran’da gerçekleşen Yeniay’dan bugüne kadar neler yaptıysak sonuçları Dolunay’da meydana çıkacak. Güzellik ve bakım konularını önemsedik ya da ihmal ettik, bu hafta sonuçları göreceğiz. 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 18:58’de Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay, beklenmedik etkiler yaratan Uranüs gezegeni ile zorlu açı yapıyor. Hiç denemediğimiz bakımlar, diyetler, alışkın olmadığımız ürünlere başlamak için hiç uygun bir dönemde değiliz. Dolunay esnasında Merkür, cildi yöneten Satürn ile sert karşıt açıda, güzellik gezegeni Venüs’ün Neptün ile zorlu kare açısının etkileri devam ediyor ve Ay’ın Venüs ile 135 derecelik gerginlik yaratan bir açısı var. Dolayısıyla bu hafta güzellik ve bakım konularında zorlayıcı etkiler var. Aşırıya kaçmak, yorucu ve yıpratıcı bakımlar ile diyetler uygulamak zarar getirebilir. Ayrıca Uranüsyen Dolunay bize kendimizi sıra dışı gösterme dürtüsü verebilir. İlginç makyaj ve saç uygulamalarından; vücut tipinize ve kilonuza uygun olmayan kıyafetlerden uzak durmak gerek, bu hafta sıra dışı olayım derken gülünç duruma düşme ihtimali var. Aman dikkat! Eski çağlardan beri Tıbbi Astroloji uzmanları hekimler Dolunay öncesi ve sonrası birkaç gün operasyon yaptırmayı riskli buluyor. Vücut sıvıları en yüksek seviyedeyken şişlik ve kanama fazla olabilir diye belirtiyorlar. Bu hafta Dolunaya ek olarak zorlu açılar da var, dolayısıyla estetik operasyon yaptıracaksanız bu konuyu da göz önünde bulundurmanızı öneririm.

Dolunay için güzellik önerileri

Hafif ve sağlıklı beslenmek, aşırı sıvı almamak önerilir.

Dolunay öncesi cilt emilimi maksimum olacağından vücudu rahatlatan besleyici kremler/ losyonlar çok faydalı olacaktır.

Dolunay ayak bileklerini yöneten Kova burcunda gerçekleşiyor. Masaj yağları ile ayak bileklerinize masaj yapmak sizi rahatlatacaktır.

Güzel kısımlarınızı ön plana çıkartan, abartılı olmayan, hafif makyajlar, Dolunay akşamı ve takip eden birkaç gün her zamankinden daha güzel gösterebilir. Pazartesi akşamı gerçekleşen Dolunay’dan itibaren ay küçülmeye başlıyor. Diyete başlamak için güzel zaman. Ayrıca Ay küçülürken ölü hücrelerden kurtulmak da önemli. Evde kullanabileceğiniz cildinize uygun peelingler uygulayabilir ya da yetkili merkezlerde profesyonel peeling bakımları yaptırabilirsiniz. Sadece yüz değil, vücut peelinglerini de ihmal etmeyelim.

Vücutlar sıkılaşıyor!

Ay küçülürken sıkılaştırıcı etkiler artıyor. Vücut sıkılaştırıcı ürünlere de başlayabilirsiniz. Özellikle bu hafta Dolunay sonrası Ay, Kova burcunda küçülmeye başlıyor. Kova burcu medikal astrolojide kan dolaşımını da yönetiyor, kan dolaşımını hızlandırarak portakal kabuğu görünümünden kurtulmak da destekli olacaktır. Sağlıklı ve keyifli bir hafta diliyorum. Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.

cagla.ercanoglu@astrolojiokulu.com