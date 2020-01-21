Ay tozundan oksijen üretilecek

Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacı Beth Lomax, kendi tesislerine sahip olmalarının, oksijen üretimine odaklanmalarını sağladığını söyledi. Ay'daki regoliti (Ay üzerinde bulunan taş ve tozdan oluşan bir tabakaya) taklit eden araştırmacılar, tüketilebilir oksijeni elde etmeye çalışıyor. Böylece Ay tozundan oksijen üretilmesi planlanıyor.

Lomax, "Ay'da bulunan kaynaklardan oksijen elde etmek, hem nefes almak hem de roket yakıtı üretiminde gelecekteki Ay yerleşimcileri için son derece faydalı olacak" diye konuştu.

ESTEC'te görevli bilim insanları, nihai amaçlarının Ay'da sürdürülebilir bir pilot tesis tasarlamak olduğunu söylüyor. Bunun için 2020'nin ortalarına işaret ediliyor.

Son dönemde Ay'a yeniden insan göndermek, diğer yandan da gelecekte Mars'a insan gönderebilmenin teknolojileri üzerinde çalışmalar devam ediyor.





Hedef, daha kolay nefes aldırmak

Tüm bu çalışmaların amacının Ay'da işlev görebilecek bir sisteme öncülük edeceği belirtilirken bilim insanları, 2020'lerin ortalarında Ay'da çalışmak için hazır olacak işlevsel bir sisteme sahip olmayı hedefliyor.

Gelecekteki çalışmaları yürütecek ay kaşifleri ve araştırmacılarının böyle bir cihazla donatılmış olarak Ay'a gitmesi halinde biraz daha kolay nefes alabilmeleri amaçlanıyor.