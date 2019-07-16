Bu gece ay tutulması yaşanacak. Nadir yaşanan astronomi olaylarından olan Ay tutulması için binlerce yurttaş heyecanlı bir şekilde bu anı bekliyor. Bugün en çok aratılan konu ise "Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?" şeklinde... İşte konuya ilişkin detaylar...

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Çıplak gözle takip edilebilen kısıtlı sayıdaki astronomi olaylarından olan ay tutulması, bu gece saat 21.34’de başlayacak. Tutulmanın ortası 00.31’de gerçekleşecek ve tutulma saat 03.18’de sona erecek.Ay tutulması Türkiye’den de izlenebilecek.

Tutulma sırasında Ay’ın yüzde 65’inin Dünya’nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, “Ay, Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında döner. Ancak bu üç cisim uzayda her zaman bir doğru üzerinde yer almaz, yörünge düzlemleri farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kere, yörünge düzlemleri çakışır ve üç gök cismi bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda tutulmalar meydana gelir. Hiçbir zaman sadece Ay veya sadece Güneş tutulması meydana gelmez, biri oluyorsa mutlaka 14-15 gün önce veya sonra diğeri gerçekleşir. Örneğin yıl sonunda 26 Aralık’ta Halkalı Güneş tutulması ve 10 Ocak 2020'de Gölgeli Ay tutulması yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

21.43'TE BAŞLAYACAK

Ay tutulmasının saatini bildiren Prof. Dr. Gölbaşı, “Tutulma Türkiye saati ile 21:43‘de başlayacak, tutulmanın ortası saat 00:31’de gerçekleşecek ve saat 03:18’de de sona erecek. Tutulma sırasında Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik kısmı Dünya’nın gölge konisi içinde kalacak" şeklinde konuştu.