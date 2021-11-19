Türkiye Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? 19 Kasım parçalı ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
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Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? 19 Kasım parçalı ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Türkiye

Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? 19 Kasım parçalı ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Son 580 yılının en uzun parçalı ay tutulması 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Sadece gök bilimcilerin değil, tüm gökyüzü tutkunlarının da merakla beklediği ay tutulmasının burçlara da etkisi olduğu biliniyor. Peki, Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? 19 Kasım parçalı ay tutulması Türkiye’den izlenecek mi? İşte ayrıntılar…

19 Kasım 2021, Cuma 18:15 Son Güncelleme:
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19 Kasım’da gerçekleşecek son yüzyılın en uzun ay tutulmasında milyonların gözü gökyüzüne çevrilecek. Bilim insanları tarafından en uzun ay tutulmalarından birinin yaşanacağı belirtilirken, bu etkileyici doğa olayı dünyanın birçok yerinden de izlenebilecek. Türkiye’de bulunan ve ay tutulmasını izlemek isteyenlerse günün ilk saatlerinden itibaren ay tutulmasına ilişkin detayları araştırmaya başladı…

AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇA KADAR SÜRECEK?

19 Kasım 2021 Cuma günü gerçekleşecek ay tutulması 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. Gece yarısından hemen sonra başlayacak tutulma sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu verilere bakıldığında tutulmanın saat 00.00 da başlayıp 3.30 sularında sona ermesi bekleniyor.

19 KASIM PARÇALI AY TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

19 Kasım parçalı ay tutulması Güney Amerika, Avustralya, Polinezya, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra 50 ABD eyaleti ile Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye’den görülemeyecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR, AY TUTULMASI İLE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Ay tutulmasında, Dünya, Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunur ve bunun sonucunda, Ay’ın Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalması ile gerçekleşir.

Fakat, Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı sebebiyle her tutulmada Ay, Dünya’nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durumda gerçekleşen tutulmaya da "Parçalı Ay Tutulması" adı veriliyor. 

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