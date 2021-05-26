Ay Tutulması 2021 için geri sayım başladı. Ay tutulması saati yaklaştıkça ay tutulması ile ilgili merak edilen konular da araştırılmaya başlandı. Ay tutulması kapsamında aranan konu başlıklarından biri de ay tutulması sırasında okunacak dua, getirilecek zikir ve kılınacak namaz oldu. P

Peygamber Efendimiz (SAV) de ‘’Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin.” (Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5).’’

Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulmasıolacak.

Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

Ay tutulmasının gerçekleşmesine saatler kala, ibadette bulunmak isteyenler konu hakkında araştırmalarına başladı. Sahih hadis kaynaklarında belirtilenlere göre Efendimiz (SAV), güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır. (Müslim, Küsuf, 3-5). Ayrıca Peygamber Efendimiz Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını da tavsiye etmektedir. Peki, Ay tutulmasında hangi dua okunur, hangi namaz kılınır? İşte okunacak esmalar getirilecek zikirler…

AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUA, AY TUTULMASINDA NAMAZ NASIL KILINIR

Ay tutulması gerçekleştikten sonra evinde tek başına kılınan nafile namaza husuf namazı denir. Tıpkı Küsûf namazında olduğu gibi, gizli ya da açık bir kıraatle 2 ya da 4 rekat kılınabilen husuf namazının camide cemaat eşliğinde kılınmasının sünnet olmadığı da öne sürülse de kılınması konusunda herhangi bir besi yoktur. İmam-ı A`zam`a göre, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre hüsûf namazı güneş tutulmasında kılınan küsûf namazı gibi sünnet niteliğindedir, cemaatle kılınabilir.

KÜSÛF NAMAZININ KILINIŞI

1. REKAT

Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf veya Husuf Namazı namazı kılmaya şeklinde niyet edilir. Allahu Ekber diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Zammı sure okunur. Rükuya ve Secdeye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secdeye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Kuradan bir sure okunur ve Rükuya gidilir. Secdeye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Es selâmu aleyküm ve rahmetullah diye sağa ve sola selam vererek namaz bitirilir.

33 defa “Allâhü Ekber” diye tekbir getirip ardından: “Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” denir.

AY TUTULMASINDA OKUNACAK ESMA VE ZİKİRLER

31 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

KURAN-I KERİMDE GÜNEŞ VE AY İLE İLGİLİ AYETLER

(Yâsîn Suresi), 37. Ayet Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

(Yâsîn Suresi), 40. Ayet ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

(Fussilet Suresi), 37. Ayet Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin.

(Yûnus Suresi), 5. Ayet O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

(Ra’d Suresi), 2. Ayet Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

(Furkân Suresi), 45. Ayet Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.

(Furkân Suresi), 46. Ayet Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.",



