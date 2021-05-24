Ay tutulsun, sen tutulma

Ay tutulmaları dolunay fazında olur, Ay ile Güneş 180 derecelik karşıt açıdadır. Dolunaylar yüksek enerji barındırır, Ay tutulmalarında ise bu enerji katlanarak büyür. Tutulmalar sadece gerçekleştiği günde değil, Ay tutulmaları yaklaşık 6 ay, Güneş tutulmaları yaklaşık 1 yıl etkilidir.

Çarşamba meydana gelecek Ay tutulmasında, Ay Yay, Güneş İkizler burcunda yer alacak. İkizler-Yay ekseni, medikal astrolojide sinir sistemini yönetir. Yaşlanma üzerindeki en etkili faktörlerden biri sinir sistemi desek yanlış olmaz. Sempatik sinir sistemi ile strese karşı savaşır, parasemipatik sinir sistemi ile de dinlenir ve yenileniriz. Yoğun strese maruz kaldığımızda sürekli sempatik sinir sistemini devreye sokarız, stres hormonları salgılarız. Bu hormonların normalden fazla salgılanması ciltte kolajen ve elastin yakımını arttırır. Dolayısıyla cilt hızlı yaşlanır.

Tutulma zamanlarında, özellikle de Ay tutulması döneminde stres artar. Bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu sakinleştirmek en etkili antiaging bakımlardan daha faydalı olabilir.

Spor Sakatlıklarına Dikkat!

Medikal astrolojide Yay burcu, kalça, uyluk ve siyatik sinirlerini yönetir. Siyatik, vücuttaki en büyük sinirdir, bel kemiğinin alt kısmından başlar ve bacağa kadar uzanır. Yay burcundaki Ay tutulması, bu bölgelerde ekstra hassasiyet yaratacaktır. Bu hafta ağır hareketler yapmamak - özellikle de düzenli spora alışkın değilsek - spor sakatlanmalarını önleyebilir.

Yay burcunun yöneticisi Jüpiter, ayakları yöneten Balık burcunda seyahat ediyor. Tutulma, ayaklarda da hassasiyet yaratabilir. Siyatik problemi olanlarda ağrı ayaklara vurabilir. Bel, kalça, uyluk, ayak bölgelerine bu dönem daha fazla dikkat edelim, bel tutulması, kırık çıkık, burkulma vb kazalara karşı önlemlerimizi alalım.

Bikini / Mayo Sezonu Geliyor!

Diyetlerin hız kazandığı zamandayız. Kilo verirken vücudu sıkılaştırmak da çok önemlidir. Egzersiz yapmak, sıkılaştırıcı bakım kremleri kullanmak faydalı olur. Yay burcundaki tutulmanın güzellik etkilerinden maksimum faydalanabiliriz, bu burcun yönettiği kalça ve uyluklara toparlayıcı ve portakal kabuğu görünümünü giderici bakım ürünleri uygulamak için harika bir zaman!

Meşhur Merkür Retrosu Başlıyor!

30 Mayıs Pazar günü Merkür, İkizler burcunda gerilemeye başlıyor. Gerileme öncesi tüm hafta gölge ve durağan etkileri devrede olacak. Sinirler üzerinde stresli etkiler yaratabilir. Tutulmayla birleştiğinde bu stresi çok daha yoğun hissedebiliriz.

Tutulma Haftası için Öneriler

*Stresli ortamlardan ve kişilerden uzak durun.

*Hafif ve dengeli beslenin. Dolunay haftasında, hele de Ay tutulması varsa, yiyip içtiklerimiz *3 sayılabilir.

*Kafein ve alkol alımını azaltın.

*Uykudan önce ılık bir duş yapın, daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

*Yoğun besleyici bakım kremleri uygulayın.

*Maskelere vakit ayırın. Cilt, saç, vücut maskeleri için ideal bir zaman!

*Hafif egzersizler yapın. Hareketsizlik, mutluluk hormonu olan endorfin salgısını düşürür, depresyonu tetikler.

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.