Ay ve ben küçülüyoruz!

Kilo kontrolünde en temel unsur psikolojik durum…

Astrolojide duygularımızı ve psikolojimizi en çok kim etkiliyor? Tabi ki Ay… Dünyamızın uydusu Ay hızlı hareket eder ve yaklaşık 2,5 günde bir burç değiştirir. Ortalama 14 günde Ay ışığını büyütür, (Yeniay’dan Dolunay’a doğru ilerler) ve ardından 14 günde ışığını küçültür (Dolunay’dan Yeniay’a doğru ilerler). İşte bu döngüler metabolizmamızı yakından ilgilendirir. Kilo kontrol açısından değerlendirirsek, Ay büyürken kilo almaya meyilli, Ay küçülürken de kilo kontrol ve kilo verme konularında şanslı duruma geçeriz.

Bu hafta Ay küçülüyor, 4 Kasım tarihinde Akrep burcunda gerçekleşecek yeniaya doğru ışığını küçülterek ilerliyor. Akrep burcu detoksla ilişkilidir, bu burçta oluşacak yeniay öncesi, vücuttan toksin atmak için ideal bir dönemden geçiyoruz.

Detoks Önerileri

*Şeker diyetleri bu dönem çok fayda sağlayabilir.

*Sigara, alkol, kafein tüketimini sınırlandırmak çok faydalı olacaktır.

*Abur cubur tüketimini sonlandırmak yararlı olacaktır.

*Herhangi bir gıda bağımlılığınız varsa, bırakmak için ideal zaman!

Cilt Bakım Önerileri

*Yüzü ve vücudu ölü hücrelerden arındıracak peeling uygulamaları için uygun zamandayız.

*Yağ yakıcı, inceltici vücut kremleri bu dönem denenebilir.

*Leke açıcı bakım serum ve kremlerini de uygulamak için ideal dönemdeyiz.

Rahatlatıcı Öneriler

*Ödem atan bitki çayları fayda sağlayacaktır.

*Negatif enerjiyi nötrleştiren masaj uygulamaları önerilir.

*Stresli kişilerden ve ortamlardan uzak kalmak önemli!

*Küveti doldurup, banyo tuzları ya da aromatik yağlarla banyo hazırlamak çok faydalı olabilir.

Ay Küçülürken Öneriler

*Saç kestirmek

*Manikür & pedikür yaptırmak

*Arındırıcı cilt bakım uygulamaları yaptırmak

*Cilt bakım ve makyaj ürünlerini elden geçirmek, miadı geçmiş ürünlerden kurutulmak

Mars Akrep’te

Mars 30 Ekim Cumartesi günü yöneticisi olduğu Akrep burcuna geçiş yapacak. Mars Akrep’te güçlü etkiler sergileyecek, güzellikte cazibenin altını çizecek.

Eril enerjinin yükseleceği bu dönem, makyajda da koyu renklerin, gece makyajının tüm güne yayılacağı bir zaman dilimini getirecek. Siyah ruj, koyu göz makyajı, koyu ojeler ön planda olabilir. Vücut bakımlarında incelme ve toksin atma favori olacak. Mars Akrep’te aynı zamanda özel bölgelerle ilgili estetik arzuları da gündeme getirecek. Cinsel estetik uygulamalarında bu dönem artış gözlemleyebiliriz. Genital bölge renk açıcılar, özel bölge sıkılaştırıcılar, göğüs ve kalça şekillendiriciler, özel kayganlaştırıcılar revaçta olabilir.

Aynı zamanda detoks kürleri de her zamankinden çok fayda sağlayabilir. Cilt, vücut ve organ detoksları faydalı etkilerini kısa sürede gösterebilir.

Bu döneme ödeme de dikkat etmek gerek! Aşırı sıvı tüketmemek, egzersiz yapmak, masaj uygulamak ödeme karşı etkili olacaktır.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.