Ay Yapım’dan Ozan Güven açıklaması

Ay Yapım’dan Ozan Güven açıklaması
Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu 'Babil' dizisinin, önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ozan Güven'in dizinin yeni bölümlerinde olup olmayacağı merak konusuydu. Ay Yapım’dan konuyla ilgili açıklama geldi.
13 Ağustos 2020, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ay Yapım'ın Ozan Güven ile ilgili açıklamasında “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hukuki süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.” ifadelerini kullandı.
'Yargı kararı beklensin'
Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.
2021'de hakim karşısına çıkacak
Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN