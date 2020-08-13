Ay Yapım’dan Ozan Güven açıklaması

Ay Yapım'ın Ozan Güven ile ilgili açıklamasında “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hukuki süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.” ifadelerini kullandı.

'Yargı kararı beklensin'

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

2021'de hakim karşısına çıkacak

Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.