Ay Yengeç burcu ve kristalleri

Ay burcu, duygusal hayatımızın yönünü gösterir. Hayata karşı içgüdüsel olarak verdiğimiz tepkiler Ay’ın haritamızda bulunduğu burçla alakalıdır. İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

Ay, Yengeç burcunda ise...

Anhidrit : Yengeç su elementi burçlardan biridir ve vücutta su toplanmasına eğilimlidir. Kilo almaktan ziyade vücudun ödem toplaması söz konusu olabilir. Vücuttaki ödemleri atmak bakımından Anhidrit önerilebilir. Bu taş aynı zamanda vücudunuzun sıvı dengesini kontrol etme konusunda yardım eder. Ruhsal konularda doğal olarak yeteneklisinizdir. Etrafınızda olan bitene aldırmazlık edemez, başkalarının duygularını çok önemsersiniz. “Evrensel Anne” arketipi çizeriniz, gözetici ve besleyici bir yapıdasınızdır. Anhidrit manevi olarak, ruhunuzla yeniden bağlantıya geçmeniz ve yüksek farkındalık hallerine ulaşmanız için yardımcıdır. Geçmişinize bağlı olmanız güzeldir. Ama geçmişe tutunup kalabilirsiniz. Ya da geçmişte ilişkiniz olan kişilere saplanıp kalabilirsiniz. Bu konuda bağımlılık geliştirmiş iseniz Anhidrit ile bu duygularınızdan özgürleşebilirsiniz.

Pembe Kuvars: Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını hissetme konusunda olağanüstü yeteneklisinizdir. Pembe Kuvars empati konusundaki bu özelliklerinizi destekler. Başkalarını gözetme, bakma, besleme, şifa verme, terapi verme gibi işlerle uğraşmakta iseniz, bu yöndeki becerilerinizi bu taşın destekleyici özellikleriyle arttırabilirsiniz.

Rubelit: Duygusal yüklerden kurtulmanız ve kendinizi serbest bırakmanız konusunda yardım eder. Evinizde kendinizi duygusal anlamda güvencede hissedersiniz. Sağlam ve gözetildiğinizi hissettiğiniz, aile gibi gördüğünüz ortamlarda başarı potansiyeliniz artar.

Yeşim Taşı: Sahip olduğunuz ortamı koruma, güvenliği sağlama arzunuz en güçlü duygularınızdan biridir. Yeşim Taşı sahip olduklarınızı güvenli bir şekilde korumanız için faydalı bir taştır.

Amazonit: Yaşadığınız yerde sükunet ve sakinlik istersiniz. Amazonit taşı, bulunduğunuz ortamda huzuru ve güvenliği sağlamanıza yardımcı olur.

Pirit: Duygusal olarak çok hassas bir yapıdasınız ve duygusal istikrarı sağlamakta zorlanabilirsiniz. Etrafınızda gelişen olaylardan çok çabuk etki alırsınız ve duygu haliniz çok çabuk değişir. Eleştiriler sizi çabuk yaralar. Eleştirilerin, hedefinize ilerleme yolunda sizi zayıflatmasına müsaade etmemelisiniz. Böylesi hassas dönemlerde kullanacağınız pirit eleştirilere karşı hassasiyetinizi azaltır ve gelecek hedeflerinize odaklanmanıza yardım eder. Alıngan bir yapıdasınızdır. Başkalarının söylediği sözlerden çok çabuk etkilenirsiniz ve duygu haliniz de bu yönde değişir. Olumlu sözler işittiğinizde bir sorun yoktur. Ama eleştiri veya imalı sözlerden çabuk demoralize olabilirsiniz.

Lapis Lazuli: Alıngan tavrınız başkalarıyla ilişkinizi de zorlaştırabilir. İnsanlar sizinle rahatça konuşamayabilir. Aşırı hassas yapınızın üstesinden gelmek için Lapis Lazuli taşı kullanabilirsiniz.

Rodokrosit: Başkalarına bakıp gözettiğiniz gibi, siz de başkaları tarafından kollanıp korunma ihtiyacındasınızdır. Başkalarını beslediğiniz gibi, başkalarının da sizi beslemesini ister ve beklersiniz. Rodokrosit bu konudaki ihtiyacınızı gidermenize yardımcı olur. Bu taş aynı zamanda kendinize göstermeniz gereken özen konusunda da destekleyicidir.

Ay Taşı: Hayal gücünüz gelişkindir. Eğer mesleğiniz veya yaptığınız işler hayal gücü gerektiren türde ise, bu yeteneğinizi geliştirmek açısından Ay Taşı kullanabilirsiniz. En büyük gücünüz içinizdedir ve onu açığa çıkarmanız dünyevi işlerdeki başarınızı arttıracaktır. İçe çekilmek istediğinizde bu taştan istifade edebilirsiniz. Bu taş en derinlerinizde kalan yeteneklerinizi açığa çıkarmanız yönünde destekleyici rol oynayacaktır. Sevdiğiniz kişilere karşı koruyucu, gözetici yaklaşımınız takdire değerdir. Onlara sevginizi yoğun bir şekilde aktarmanız elbette ki şifa bulmalarına, yaralarını sarmalarına, hayatta daha güçlü ilerlemelerine yardımcı olacaktır. Fakat bazen sevginizi çok yoğun bir şekilde ifade edebilir, kollayıcı özelliklerinizi baskın bir şekilde kullanarak sevdiklerinizin üzerine fazlasıyla düşebilirsiniz. Böylesi dönemlerde onlar üzerinde boğucu, bağlayıcı bir etki yaratabilirsiniz. Rodonit, bu konuda daha dengeli hareket etmenize yardımcı olacaktır. Aşırı bağımlılık gösterdiğiniz kişilerle ilişkilerinizin dengeli biçimde gelişmesine katkıda bulunur.