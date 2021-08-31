Ay Yıldızlı Karargah, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni karargahı olacak ve açıklamalara göre proje ABD'nin askeri karargahı Pentagon'u gölgede bırakacak özelliklere sahip olacak. İşte, mimari yapısı ay yıldız şeklinde olan Ay Yıldızlı Proje hakkında merak edilenler…

AY YILDIZLI PROJE NEDİR?

Ay Yıldızlı Proje’nin temel atma töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıl dönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Ay Yıldızlı Proje, TSK’nın yeni karargahı olacak ve Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm kuvvet komutanlıkları bir araya toplanacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Yıldız Projesi hakkında yaptığı konuşmada, Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." ve

"(Ay Yıldız Projesi) Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız." ifadelerini kullandı.

AY YILDIZLI KARARGAH NEREDE OLACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Ay Yıldızlı Karargah, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde inşa edilecek. Ay yıldız şeklinde olacak yeni karargahta, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, bir harekât merkezi, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri'nin yıldızın farklı uçları olarak tasarlanan proje çerçevesinde ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı tamamlanacak.

Kuvvet Komutanlıkları etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşke 19 Mayıs 2023'te açılacak.

AY YILDIZLI KARARGAH’IN ÖZELLİKLERİ

Ay yıldızlı Karargah’ın dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'u bile gölgede bırakacağı belirtiliyor. Yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.