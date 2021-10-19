Dünya AY.4.2 alarmı! Koronavirüste kötü haber

AY.4.2 alarmı! Koronavirüste kötü haber

Dünya

AY.4.2 alarmı! Koronavirüste kötü haber

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile savaşan dünyaya kötü haber İngiltere'den geldi. 'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

19 Ekim 2021, Salı 23:01 Son Güncelleme:
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Hürriyet'te yer alan habere göre; 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) 5 milyona yakın can mal oldu. Vaka ve ölüm sayıları Delta varyantı nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde artmaya devam ederken kötü haber İngiltere'den geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı.

'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı Koronavirüs türü.'

Vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan İngiltere'de yaklaşık 8.5 milyon kişiye virüs bulaştı.

Kovid-19 140 bine yakın kişinin hayatına mal olurken, 7 milyona yakın kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Salgından en çok etkilenen ülke ABD'de ise virüs 46 milyona yakın insana bulaştı ve 746 bin 509 cana mal oldu.

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