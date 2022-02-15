Bilim & Teknoloji Ay'a çarpması beklenen roket SpaceX'in değil, Çin'in çıktı

Ay'a çarpması beklenen roket SpaceX'in değil, Çin'in çıktı

Bilim & Teknoloji

Ay'a çarpması beklenen roket SpaceX'in değil, Çin'in çıktı

Astronomi uzmanları, hesaplamalarda hata olduğunu, mart başında Ay’a çarpması beklenen roketlerin SpaceX değil, Çin yapımı olduğunu açıkladı.

15 Şubat 2022, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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The Guardian’da yer alan habere göre, 4 Mart’ta Ay’ın yüzeyin çarpması beklenen roketin Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait olmadığı ortaya çıktı.

Astronomlar, roketin Çin Uzay Ajansı’na ait olduğunu söyledi.

Astronom Jonathan McDowell “Bu hata, derin uzay objelerinin düzgün takibinin eksikliğini ortaya koyuyor” dedi.

Nasa, roketin Ay’a çarpmasıyla oluşacak krateri incelemeye çalışacaklarını söylemişti.

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