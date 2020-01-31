2023 yılında Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından üretilen 'Starship' roketiyle Ay'a ilk seyahati gerçekleştirecek olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, öncesinde seyahat için kendisine bir 'hayat arkadaşı' aradığını açıklamıştı.

Maezawa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu istediğinden vazgeçtiğini bildirdi. Milyarder, öncesinde adaylara 20 yaşın üzerinde olmaları ve erkek arkadaşlarını olmaması gibi bir dizi şart sunmuştu.

Meazawa'nın davetine neredeyse 28 bin kişi başvurdu ve ancak ünlü milyarder 'karışık duygular' içinde olduğunu ve aramaktan vazgeçtiğini belirtti.

İnternet üzerinden bir duyuru yapan Maezawa, Ay'a yapacağı turistik seyahati 'özel bir kadınla' deneyimlemek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istemişti.









Maezawa, ilanda "Şu anda 44 yaşındayım. Yalnızlık ve boşluk hissi yavaşça üzerime çökmeye başladı ve düşündüğüm tek bir şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek" ifadelerine yer vermişti.

Yusaku Maezawa bu ayın başında da tweetini paylaşanlardan rastgele seçeceği 100 kişiye toplam 100 milyon yen (yaklaşık 5.5 milyon lira) vereceğini duyurmuştu.

Milyarderin 2023 yılında seyahat tek başına gerçekleştirmesi bekleniyor.

2018 yılında Maezawa, SpaceX tarafından Ay'a seyahat için ilk özel yolcu olarak seçildi. 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan görev, insanlığın 1972'den beri düzenlediği ilk ay yolculuğu olacak.