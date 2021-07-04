Aya İrini cami mi olacak? Açıklama geldi…

Darphane binalarının Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olarak kullanılması ve Aya İrini’nin camiye dönüştürüleceği gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Kocaman, birçok bölümde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

‘15 PROJE DURDURULDU’

Kocaman, “2019’da Topkapı Sarayı bünyesinde yürütülen 15 restorasyon projesini durdurduk. Restorasyonları üstlenen firmaların yetkin olduklarına ikna olmadık. Bunun da başlıca nedeni restorasyon çalışmalarının ülkemizde yeni gelişen bir alan olması” dedi. Aya İrini’de yapılması planlanan restorasyon ve kullanım planlarına değinen Kocaman şu bilgileri paylaştı:

“Bu mekanda geçmişte konser ve gösteriler yapılıyordu. Aya İrini’nin, Ayasofya’dan yaşlı bir eser olduğunu hesaba katarsanız ivedilikle restorasyona alınması gerekiyor.

Ancak Aya İrini’nin restorasyonunu yapacak düzeyde bir kurum, firma göremediğimizden uluslararası alanda hizmet veren yetkin firmalarla görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Aya İrini’nin restorasyonu için önceliğimiz yetkin yabancı bir firma olacak. Hatta birkaç sempozyum ve seminer düzenleyip uluslararası alanda faaliyet gösteren restoratörleri davet edip, görüşlerini aldıktan sonra harekete geçeceğiz. Aya İrini’nin restorasyonu yıllar alabilir. Ancak cami olarak kullanılması söz konusu değil.”

Son dönemde gündeme getirilen Darphane binaları yönelik söylentilere de değinen Kocaman, şunları söyledi: “Darphane binalarının Cumhurbaşkanlığı ofis veya yerleşkesi olacağına dair iddialar doğru olmadığı gibi, deli saçması iddialar. Darphane binaları 2019 Eylül itibarıyla Milli Saraylar’a devredildi. Kültür Bakanlığı tarafından geçmiş dönemde sadece 1 no’lu bina denilen eserin restorasyonu tamamlanmış. Ancak restore edilmeyi bekleyen 18 bina daha var.”