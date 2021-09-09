Ayağa kaldıran görüntüler! Taliban gazetecilere işkence yaptı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban, önce kadın protestocuları dağıtmak için ateş açtı, daha sonra da gazetecilere saldırdı. İşkence edilen gazetecilerin görüntüleri infial yarattı

GÖSTERİ YASAĞI

Taliban'ın, miting düzenlenmesini yasaklamasından saatler sonra bugün Kabil'de toplanan kadın protestocuları dağıtmak için ateş açtı.Militanlar, kendilerine karşı duran kadınların görüntülerinin viral olmasının ardından 'geçici bir süre için' gösteri yasağı getirdi.

YASAĞI HİÇE SAYDILAR

Bugün sokaklara dökülen kadın protestocuları gösteren görüntülerde, askeri kıyafetler içindeki militanların göstericilerin toplanmalarını engellemek için bağırdığı görüldü.

Daha sonra bir anda silah sesleri ve çığlıklar duyuldu.

Göstericilerin Kabil'deki Pakistan büyükelçiliği yakınında yasağı hiçe sayarak toplandığına dair de çeşitli haberler geliyor.

GAZETECİLER FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Protestoları takip ederken Taliban savaşçıları tarafından gözaltına alınan gazetecilerin vücutlarındaki iz ve yaraları gösteren, üzücü görüntüler de ortaya çıktı.

Gazetecilerin Kabil'de Taliban tarafından tutuklandıktan sonra fena halde dövüldükleri bildiriliyor.

Fotoğrafçı Nematullah Naqdi, korku dolu anları "Taliban'dan biri ayağını başıma bastırdı, yüzümü betona çarptı. Kafama tekmeler attılar... Beni öldüreceklerini sandım" sözleriyle anlattı.

Dün gece protesto yasağını açıklayan Taliban yetkilileri, gösteri yasağını ihlal edenlerin 'ağır yasal işlemlerle karşı karşıya kalacağını' söyledi.