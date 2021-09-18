Türkiye Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı! Feci şekilde can verdi

Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı! Feci şekilde can verdi

Türkiye

Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı! Feci şekilde can verdi

Adana'da evde ayağı kayan Melik Ejder Çamur, çarptığı balkon kapısında kırılan camların boğazına batması sonucu hayatını kaybetti.

18 Eylül 2021, Cumartesi 14:03 Son Güncelleme:
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde, apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Müteahhit olan 2 çocuk babası Melik Ejder Çamur, evde eşiyle birlikte kahvaltı hazırlamaya başladı. Bir süre sonra balkona yönelen Çamur, parke zeminde ayağı kayınca cam kapıya çarptı. Bu sırada kırılan camlar, Çamur'un boğazına saplandı. Çamur, kanlar içinde yere yığılınca eve sağlık ekibi çağırıldı. Çamur'un, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Melik Ejder Çamur’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)

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