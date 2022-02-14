Ayağı vuran klasik ayakkabıya pratik çözüm

AYAĞI VURAN AYAKKABI İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Ayakkabınızın içerisini gazete ile doldurun. Ardından 2 poşete koyun ve güzelce bağladıktan sonra derin dondurucuya koyun. 1 gece kalması yeterli olacaktır. Ancak ayakkabılarınız deri ise; zarar vermesi olasıdır.

Bir bezi sirkeyle ıslatın ve ayakkabılarınızın iç, dış tüm yüzeyini silin. Ardından bezi ayakkabıların içerisine koyun ve kurutma makinesi yardımıyla kurutun.

Ayakkabıları ilk kez giymeden önce bir tencerede su kaynatın ve bu buhara ayakkabıları tutun. Ayakkabının hafif açılmasının ardından, gazete kâğıdını ayakkabıların içerisine koyun ve 3-4 gün kadar bekletin. Ayakkabı vurması olayının tarihe karıştığını göreceksiniz.



