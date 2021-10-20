Türkiye Ayağına batan kıymık sonu oldu! Feci ölüm

Ayağına batan kıymık sonu oldu! Feci ölüm

Türkiye

Ayağına batan kıymık sonu oldu! Feci ölüm

Sakarya’da, 57 yaşındaki Hüseyin Kobyaoğlu ayağına batan kıymık yüzünden tedavi olduğu hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 14:30 Son Güncelleme:
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Sakarya’da, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ENFEKSİYON OLUŞTU

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi.

Kobyaoğlu, Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi

Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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