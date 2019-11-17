2016 yılında Arsenal forması giyerken Ludogorets'e karşı oynadıkları UEFA Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cazorla'nın sakatlığının bu derece ciddi olacağını kimse fark edememişti.

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık, o dönem 31 yaşında olan Cazorla'yı 700 güne yakın bir süre sahalardan uzak bıraktı. 700 gün içerisinde ayağı kangren olmanın eşiğinden dönen, 8 tane çok ciddi ameliyat geçiren ve vücudunun farklı bölgelerinden tendonuna defalarca deri nakli yapılan Cazorla, oldukça zor zamanlar geçirmişti.









Yeniden futbola dönmek bir yana, doktorlar tarafından sağ ayağının üzerine basması bile büyük bir sürpriz olan o Cazorla, 33 yaşında kariyerinin başladığı Villareal'e dönmüş ve takımını sırtlamaya başlamıştı. İşte o Cazorla, bugün 34 yaşında İspanya Milli Takımı'na seçildi ve golünü attı.









Yeniden doğmuş gibi...

2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nı ve 2010 yılında Dünya Kupası'nı kazanan efsane İspanya kadrosunda da bulunan Cazorla, yaşadığı büyük sakatlığın ardından yıllar sonra yeniden milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı.

34 yaşında tekrar İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Küçük Büyücü, Malta karşısında alınan 7-0'lık galibiyete 1 gollük katkı verdi.

53 dakika sahada kalan Cazorla hareketli oyunuyla göz doldurdu.



