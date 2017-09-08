Ayak bakımı için...

Tırnaklara %100 doğal limon bakımı

Hindistan Cevizli ve E Vitaminli Ayak Kremi ayaklarınız ve topuklarınız dahil en kurumuş deriyi bile yoğun kıvamıyla derinlemesine nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı oluyor.Ayrıca biberiye ve nane özleri cildi ferahlatıyor. Yumuşacık ve pürüzsüz bir his sağlarken, hoş kokusuyla sizi tropikal adalara doğru yolculuğa çıkarır.Burt's Bees Tırnak Eti Bakım Kremi içeriğinde bulunan limon yağı ile tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi beslemeye, nemlendirmeye ve sararmış tırnaklarınızın rengini açmaya yardımcı oluyor. Yazın çantanızdan ayıramayacağınız Burt's Bees Tırnak Eti Bakım Kremi %100 doğal içeriğe sahip. Mis gibi limon kokusuyla size enerji verecek!