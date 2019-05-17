Ayak bakımının püf noktaları

Nasır, derinin kalınlaşmasıdır. Bu kalınlaşma basınç veya sürtünmenin olduğu yerde oluşur. Özellikle sert derili, sivri burunlu, dar ve yüksek ökçeli ayakkabılar nasıra yol açar. Peki, nasırdan korunmak için ayak sağlığımıza nasıl dikkat etmeliyiz?

UYGUN AYAKKABI ÇOK ÖNEMLİ

Nasırda en uygun tedavi, uygun ayakkabı giymektir. Nasır oluştuğunda ise önce derinin ilaçla yumuşatılıp daha sonra “ponza taşı” diye tabir edilen ayak taşıyla törpülenmesi uygun olur. Bu tedavinin ardından yine ayağa sıkıntı veren ayakkabılar giyilmeye devam ederse nasırın tekrar oluşacağının unutulmaması gerekir.

AYAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

* Sıcak günlerde ayaklarınızı gün boyu ayakkabılara kapatmayın. Çünkü sıcak ve ter nedeniyle ayakkabının içi bakteriler için ideal ortam oluşturur. Her fırsatta ayaklarınızı havalandırın ve deri bantlı sandaletleri tercih edin, sentetik olmayan, ama teri emen doğal malzemelerden yapılmış çoraplar giyin.

* Yüksek ince topuklu ayakkabılardan kaçının. Bu tür ayakkabılar uzun süre giyildiğinde dengede durmak için bedeni öne eğilmeye zorlar. Topuklu ayakkabılar ise mümkün olduğunca geniş tabanlı olmalı, topuk yüksekliği de en fazla 5 santimetreyi geçmemeli.

* Ayakkabılarınız sivri burunlu olursa parmaklarınız uca doğru toplanarak üst üste binecektir. Bu da zamanla parmakların doğal duruşunu etkiler.

* Yaz süresince yüzme havuzları mantar enfeksiyonu açısından ayaklar için sakıncalı olabilir. Yüzme havuzları seçerken dikkatli olunmalıdır.

* Ayaklarınızı pudralamak için talk pudrası yerine özel pudraları ve terlemeyi önleyici spreylerini tercih edin.

* Ayakta oluşan deri ülserlerinin oluşumunda en çok rastlanan sebeplerden biri yeni ayakkabı giyiminden kaynaklanıyor. Yeni ayakkabınızı ayaklarınızın en şiş halindeyken öğleyin satın alın.