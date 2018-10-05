Ayakkabı içerisinde ele geçen sahte paraya tutuklama
İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü içerisinde getirilen paketler içindeki ayakkabıya gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknot ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı.
5 BİN LİRA SAHTE PARA
Otobüste bulunan emanet paketler içerisindeki ayakkabı içine gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknotu teslim almaya gelen Cemalettin T. (43), sahte paralarla birlikte yakalandı.
Cemalettin T. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen Cemalettin T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.