Ayakkabı nasıl temizlenir?

SATEN AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

RUGAN AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

Gelinler genelde saten, damatlar ise rugan ayakkabı giyer. Maalesef bu tarz ayakkabılar çok çabuk kirlenir, tozlanır ve boyası çıkar. Rugan da saten de temizleme konusunda özel bir ilgi ister. Kirli ayakkabı kötü bir şeydir ama kirli ayakkabıyı yanlış bir şekilde temizlemek ayakkabıya geri dönülmez bir zarar verebilir. Peki gelin ve damat ayakkabıları nasıl temizlenir? İşte öneriler...Ayakkabının yüzeyini kuru ve yumuşak bir bezle silin.Küçük bir kapa su koyunuz. Hafifçe iki-üç damla su dökerken, el sabunuyla yıkayın. Suyu köpük haline getirinceye kadar parmağınızla çalkalayın.Aşındırmayan bir sabunu süngere sürün. Ayakkabıda ki kir ve lekelenmeyi çıkarmak için nemli sünger ile silin.Ayakkabıyı kullanmadan bir gece önce iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakın.Rugan ayakkabı yüzeyinde toz ve kiri temizlemek için nemli, yumuşak bir bezle silin.1/2 çay kaşığı mineral yağı küçük bir kaba koyun ve yağın bir kısmının içine yumuşak bir bez batırın.Bu yağı bütün ayakkabıya sürün.Ayakkabıyı yumuşak ve kuru bir bezle parlatın.Saten ayakkabıya sakın cila ya da aseton uygulamayın, satene zarar verir.