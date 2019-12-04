En çok kullanılan ayakkabılar en çok kirlenen ayakkabılar oluyor. Giymeyi sevdiğimiz spor ayakkabıların aynısından sürekli almak yerine evde kolay yöntemlerle temizleyebilir yeni gibi giymeye devam edebiliriz. Eğer "ayakkabı nasıl temizlenir, spor ayakkabı temizleme yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde.

Ayakkabı nasıl temizlenir? Spor ayakkabı temizleme yöntemleri

Su ile temizleme

Özellikle deri ayakkabılarda kimyasal temizleyiciler kullanmak ayakkabıya zarar vermesine neden olabilir. Bunun yerine ayakkabınızı bir bez üzerine hafif ılık su dökerek temizlemeyi tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Ayakkabınızı temizlerken renk vermeyecek bir bez kullanmaya da özen gösterin. Cam bezi ayakkabınızı temizlerken size oldukça yardımcı olacaktır.

Diş macunu ile temizleme

Spor ayakkabınızda belirli noktalarda inatçı lekeler oluştuysa bunu en rahat yumuşak uçlu bir diş fırçası yardımıyla beyaz diş macunu kullanarak temizleyebilirsiniz. Bölgeye az miktarda diş macunu sıkıp nazikçe diş fırçası yardımıyla bölgeyi ovalayın.

Karbonat ile temizleme

Özellikle beyaz bez spor ayakkabı temizliğinde karbonat oldukça etkili bir temizlik yöntemi oluyor. Ilık suyun içerisine bir miktar karbonat dökün. Karbonat suda çözüldüğünde kirli bölgeye diş fırcası yardımıyla uygulama yapın.

Çamaşır makinesinde temizleme

En çok tercih edilen yöntemlerden biri çamaşır makinesinde ayakkabı temizliğidir. Çamaşır makinesi ayakkabıları temizliyor evet ama çok hızlı bir şeklide deforme olmasına ve şekil bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bu nedenle çok tavsiye edilen bir yöntem değildir.

Deterjan ile temizleme

Bez spor ayakkabıları elde deterjan yardımıyla temizleye bilirsiniz. Beyaz spor ayakkabısı temizlemek için beyazlar için kullandığınız deterjanlardan az bir miktar bezinize dökerek ılık su altında ayakkabıyı temizleyebilirsiniz. Bulaşık deterjanı da kullanabilir, renkli deterjanlarını tercih ederek renkli ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz. Ayrıca deterjanınıza bir miktar karbonat ekleyerek gücünü artırabilirsiniz.

Spor ayakkabı temizleyiciler ile temizleme

Ayakkabı satan bazı mağazalarda ayakkabı temizleyiciler ve ayakkabı süngerleri satılmakta. Ayakkabınıza uygun olanı tercih ederseniz ayakkabı temizlerken oldukça işinize yarayabilir.

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