Severek giydiğiniz ayakkabılarınızı yağmur yada karlı havalarda giymek istiyorsanız ve bunun için ayakkabı su geçirmemesi için ne yapılır merak ediyorsanız "ayakkabı su geçirmemesi için ne yapılır" haberimize göz atın.

Ayakkabı su geçirmemesi için ne yapılır?

Özellikle bez ayakkabılarınıza uygulayacağınız mum sürme yöntemi oldukça basit bir yöntem. Hafifçe erittiğiniz mumu, ayakkabının su alacağını tahmin ettiğiniz bölgesine sürün. Daha sonra bu bölgeyi saç kurutma makinesi ile kurutun. Bu sayede ayakkabınız su almayacak ve rahatlıkla giyebileceksiniz.