Tarsal Tünel Sendromu hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım "Bu rahatsızlık, siyatik sinirin ayak parmaklarına kadar uzanan dalı olan posterior tibial sinirin tarsal tünellerden geçerken yaşanabilecek sıkışmaları sonucu oluşur. Diğer sendromlara göre daha nadir görülen Tarsal Tünel Sendromu, ayakta oluşan bir rahatsızlık olduğundan gün içerisinde ayaklara çok fazla ağırlık bindirmek bu rahatsızlığı tetikler. Bilekte oluşabilecek burkulmalar hasarı artırabilir" dedi.

TARSAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUR?

Tarsal Tünel Sendromu tetikleyen birçok sebep bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Enis Yıldırım, “Ayak bileğine yapılan aşırı yük binmesi en yaygın neden olarak bilinir. Gün içerisinde uzun süre ayakta durup ayak bileğinin gücünü kaybetmesine bağlı yaşanabilecek burkulmalarda Tarsal Tünel Sendromu oluşması mümkündür. Başlıca Tarsal Tünel Sendromu sebeplerine bakacak olursak;

• Travmalar,

• Tarsal tünel çevresinde iyi huylu kitle,

• Artrit,

• Düz tabanlık,

• Tibial sinir yakınındaki tümörler,

• Şeker hastalığı,

• Ayak bileklerinde ödem,

• Ayak bileği burkulması veya kırığı,

• Sinir üzerindeki baskıya neden olan tibial siniri çevreleyen zarda varikoz damarlar öncelikli olarak sayılabilir" diye konuştu.

TARSAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tarsal Tünel Sendromu belirtileri hakkında bilgiler veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Enis Yıldırım, “Hastalarda ayakta uyuşma, güç kaybı, karıncalaşma ve hissizlik gibi durumlar görünür. Tibial sinir boyunca görülen ağrılar, özellikle ayak tabanında ve bilek kemiğinde artış gösterir. Tarsal Tünel Sendromu’nun sebep olduğu diğer belirtiler ise batma tarzında acılar, iğnelenme tarzı ağrılar, karıncalanmalar, hissizlik ve yanma hissidir. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Bazı kişilerde giderek ilerleyen ağrılar olabildiği gibi bazı kişilerde de aniden baş gösteren semptomlar oluşabildiğini belirten Op.Dr. Enis Yıldırım, "Ağrıların ve diğer belirtilerin zorlamalara ve yapılan fiziksel aktivitelere göre arttığı gözlenir. Fiziksel aktivitelerin çok ağır bir şekilde yapıldığı günlerde geceleri karıncalanmalar ve ağrılar fazlasıyla artar" dedi.

Op.Dr. Enis Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

TARSAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tarsal Tünel Sendromu'nun teşhisi için ayağınız ve ayak bileğiniz incelenir. Ortopedi uzmanı tibial sinire hafifçe vurarak bir Tarsal Tünel Sendrom testi yapar. Bu baskı sonucunda eğer bölgede karıncalanma hissi veya ağrı söz konusu olursa Tarsal Tünel Sendromu tanısından şüphe edilir ve sinir sıkışmalarında kullanılan elektromyografi (EMG) testi yapılır.

Ortopedi uzmanınız eğer bir kitleden şüpheleniyorsa bölgeye gelişmiş görüntüleme tekniğiyle bakılır. Tarsal Tünel Sendromu'na kemikli bir büyümenin veya kitlenin sebep olduğu düşünülüyorsa bilgisayarlı görüntüleme testi olarak MR ve BT isteyebilir.

TARSAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ağrılar çok şiddetli değilse evde tedavi mümkündür. Bu amaçla iltihaplanmayı azaltarak sinir sıkışmasını hafifleten ilaçlar kullanılabilir. Mümkün olduğunca problemli bölgeyi yormaktan kaçınmak ve buz uygulamak rahatlatır ve iyileşmeye yardımcı olur. Dinlenme, buz uygulaması, kompresyon ve yükseltmeden oluşan dört adımlı RICE tedavisi de şişme ve iltihaplanmayı azaltmaya destek sağlar.

Evde yapılan tedavi sonrasında iyi sonuçlar alınmaması halinde ortopedik tabanlık tedavisi uygulanabilir. Bir sonraki aşama ise cerrahi müdahaledir."



