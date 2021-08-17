Türkiye Ayancık'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

Ayancık'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

Türkiye

Ayancık'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

17 Ağustos 2021, Salı 18:12 Son Güncelleme:
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Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında alınan kararlar doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlar ekipleriyle sahada ter döküyor.

İlçeye bağlı köylere helikopterlerle hizmet ulaştırılırken ilçe merkezinde de iş makineleri, ağır tonajlı kamyonlar ve diğer ekipler selin izlerini silmeye çalışıyor.

Selden etkilenen sanayi bölgesindeki yaya trafiğini sağlayan köprü onarılarak yaya trafiğini açılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan köprü de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bölgede, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara sıcak yemek, su yardımı yapılıyor.

Selden etkilenen ilçenin alt yapısının da normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Sultan Çelik, AA muhabirine, "Ayancık ilçemiz çok seviliyormuş. Türkiye'nin her yerinden yardım geldi. Devletimiz yanımızda, hiç durmuyorlar. Elektrik ve suyumuz yoktu, şimdi geldi. Ekipler gece gündüz çalışıyor, çok memnunuz." dedi.

Çalışmalara polis, jandarma ve Mehmetçik de destek veriyor.

AA

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