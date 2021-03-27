Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı

Ayasofya Camii’ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur’an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii’nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

AA