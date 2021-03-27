Türkiye Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı

Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı

Türkiye

Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra Berat Kandili heyecanı

Ayasofya Camii’nde 87 yıl aradan sonra Berat Kandili heyecanı yaşandı. Akşam namazı sonrası camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

27 Mart 2021, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Ayasofya Camii’ne gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Kur’an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlar Ayasofya Camii’nde kandili kutladıkları için mutlu olduklarını, kandilin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

AA

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