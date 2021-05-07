Türkiye Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı

Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı

Türkiye

Ayasofya Camii'ne ilk mahya asıldı

İbadete 87 yıl sonra yeniden açılan Ayasofya Camii'ne uzun yılların ardından ilk defa mahya asıldı. Kadir Gecesi olan yarın yanacak mahyada, Kelime-i Tevhid yani 'La İlahe İllallah' yazıyor.

07 Mayıs 2021, Cuma 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıyor. Bu yıl "Şifa Ayı Ramazan" temasıyla hazırlanan mahyalar, cami minarelerini aydınlattı. 87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii de mahya ile taçlandı. Ayasofya Camii'ne asılan "La ilahe illallah" yazılı mahya, yarın akşam ezanıyla birlikte Kadir Gecesi şerefine yakılacak.

AYASOFYA'NIN İLK MAHYASINI, MESLEĞİN SON USTASI HAZIRLADI

İlk kez Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılan mahyaların son temsilcisi olan ve 49 yıldır mahya hazırlayan Kahraman Yıldız, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştıklarını ve İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Ayasofya-i Kebir Camii mahyasını hazırladıklarımı söyledi. Ayasofya'nın mahyasını ramazanın başına yetiştiremediklerini belirten Yıldız, "Gece gündüz çalışarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne bir takım hazırladık. Mahyayı asmak Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'ndeki yazımız 'La ilahe illallah' olacak. 15 gün boyunca gece gündüz çalışarak mahyayı Kadir Gecesi'ne yetiştirdik" dedi.

Semra DEMİR - Hüseyin ÇAKMAK - Ali AKSOYER / İbrahim MAŞE- İSTANBUL (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Eller yukarı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu başarı bize çok iyi geldi
Hakan Çelik
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aksaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi alacak