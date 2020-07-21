İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Ayasofya’da bu cuma günü 86 yıl aradan sonra cuma namazı kılınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazla ilgili davetleri Diyanet’in yapacağını söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, cuma namazına davet edilecek isimleri bizzat aramaya başladı. Erbaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak Ayasofya’da kılınacak olan ilk cuma namazı için davet etti. Kılıçdaroğlu’nun, Ayasofya davetini geri çevirdiği ve “Gelmeyeceğim” diye yanıt verdiği söyleniyor.

Ayasofya’da cuma namazı CHP’de polemik konusu olmuştu. CHP’li Muharrem İnce, “Davet gelirse Ayasofya’da ilk namaza giderim” demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Muharrem İnce herkesin yerine gider” diyerek eleştirmişti.

Ayasofya bu milletin yüzyıllık rüyasıydı. CHP, Ayasofya’nın açılmasına karşı çıkmadı. Doğru olanı yaptı. Elbette ki cuma namazı kılıp kılmamak insanların kendi takdiridir. Ancak Ayasofya’da ilk cumanın anlamı farklı. Milletin yüzyıllık heyecanıyla birlikte olmak demektir. Millete duygudaşlık yapmak demektir. Keşke Kılıçdaroğlu da cuma günü Ayasofya’da olsaydı, milletin gönlünde ayrı bir yer tutardı.

Akşener katılıyor

Kılıçdaroğlu katılmıyor ama Akşener katılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de arayarak Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazına davet etmiş. Akşener, Diyanet İşleri Başkanı’nın davetinden memnun kaldığını ifade edip cuma günü Ayasofya’da olacağını bildirmiş.

Kadınlara özel bölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da kılınacak cuma namazında kadınlara özel bir bölüm ayrılması için talimat verdiği söyleniyor. Erdoğan’ın kadınların rahatça ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ayasofya Camisi’nin içinde kadınlara yer ayrılmasını istediği ifade ediliyor. Ayasofya’daki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katılması bekleniyor.

Anketler ne diyor?

Türkiye’deki gelişmelerin yansımalarını anketler üzerinden izlemeye ayrı bir özen gösteriyorum. O nedenle Dr. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 10-14 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı verileri paylaşacağım.

Ayasofya'ya destek yükseldi

Optimar halka Ayasofya’yı da sormuş. Ankete katılanların yüzde 60’ı Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını doğru buluyor. “Müze olarak devam etmeliydi” diyenlerin oranı ise yüzde 27 seviyesinde kalıyor. “Kilise olsun” diyenler ise hiç yok. Herhangi bir fikri olmayanların oranı ise yüzde 12.2’ye tekabül ediyor. Ayasofya kararını Türk halkının önemli bir bölümü destekliyor. Ayasofya’yla ilgili tartışmaların kamuoyunun oluşturulması açısından etkili olduğunu söyleyebiliriz. Haziran ayı araştırmasında cami olarak açılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 42.8’ken, “Müze olarak kalmalı” diyenler yüzde 23 seviyesindeydi. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6 seviyesindeydi. Hem cami, hem müze olsun diyenler ile “Fikrim yok” diyenlerin oranı azalmış, bu süreçte Ayasofya’ya destek yükselmiş.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan

Sizi rakamlara boğmak istemiyorum. O nedenle anketten birkaç siyasi başlığı daha aktarmak istiyorum. Ankete katılanların yüzde 38.4’ü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 7.0’yle Ekrem İmamoğlu izliyor. Erdoğan kendisine en yakın isme 5 kat fark atıyor. İlk beşte 5.6’yla Meral Akşener, 4.7’yle Selahattin Demirtaş ve 4.0’la Mansur Yavaş yer alıyor.

“Bu hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye sorulduğunda Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.6’ya yükseliyor. Erdoğan’ın karşısında Abdullah Gül, Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş sorulduğunda Erdoğan açık ara önde yer alıyor. En yakın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıyor. Belli ki Erdoğan karşıtı cephe yeni isimler istiyor...











