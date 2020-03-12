Ayasofya Müzesi hakkında kısa bilgiler ve 2020 giriş ücreti

İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya Müzesi Mimarisi ve sanat tarihi açısından dünyanın baş yapıtları arasında kabul edilen Ayasofya, Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından 537 yılında yaptırıldı. 916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya, zaman içerisinde birçok yangın ve deprem atlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından camiye dönüştürüldü ve ilk Cuma namazı burada kılındı. 482 yıl cami olarak kullanılan Ayasofya, 1935 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye dönüştürüldü. Camiye çevrilmesinin ardından yapının ana çizgileri korundu.

Sultan İkinci Bayezid devrinde kuzeybatıdaki ince minare, Sultan İkinci Selim devrinde de Mimar Sinan tarafından batıdaki iki kalın minare eklendi ve yer yer dayanaklarla kuvvetlendirildi. Mimar Sinan'ın yaptığı dayanaklar ve onarımlar yapının bugüne kadar ulaşabilmesini sağladı.

Ayasofya’nın çevresinde neler var?

Bu yapının çevresinde Bizans devrinden kalan ek yapılar vaftizhane ve hazine dairesi. Bu ek yapılardan vaftizhane Osmanlı devrinde Sultan Mustafa ve İbrahim'in türbesi olmuş, Sultan İkinci Selim türbesi Mimar Sinan, Sultan Üçüncü Murad türbesi de Davut Ağa tarafından yaptırıldı. Ayrıca Sultan Üçüncü Mehmed'in kendi türbesi, bir okul binası, Sultan Birinci Mahmud döneminden özellikler taşıyan bir şadırvan ve imaret, yapının çevresinde yer almakta.

Ayasofya’ya giriş ne kadar? Müze Kart geçerli mi?

2019 yılında en çok ziyaret edilen müze olan Ayasofya’ya giriş ücreti 100 TL. Pazartesi kapalı olan müze, sabah 9’da açılıyor ve akşam 6’da kapanıyor. Ayrıca Müze Kart ile ücretsiz girmek mümkün.

Ayasofya’ya kimler ücretsiz girebilir?

18 yaş ve altı T.C. vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler

65 yaş ve üstü T.C. vatandaşları

Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

T.C. Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi

Er ve erbaşlar

ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri

Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri

Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartı bulunan profesyonel turist rehberleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları

8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar

Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler.



