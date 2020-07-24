Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirirken, kalabalık her geçen saniye artıyor. 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, saat 10.00 itibarıyla alana giriş yapmaya başladı. Programın başlamasıyla birlikte vatandaşlar polis noktasından camiye doğru koşmaya başladı. İstanbul Valisi saat 11.00 sıralarında yaptığı açıklamada, namaz kılma alanlarının dolduğunu ve girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti. Camiye giden 11 noktada kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, saat 10.00'da bölgeye alınmaya başladı.

Çatladıkapı girişinden gelen vatandaşlar ise burada kurulan çadırda görevlilerce karşılandı. Görevliler, ellerine dezenfektan sıktıktan sonra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil büfesinden de vatandaşlara çay ve simit ikramı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımının beklendiği açılış töreni nedeniyle bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin de geldiği görüldü.

Ayasofya'nın içinde de ilk görüntüler geldi.

Vali Ali Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu" dedi. Vatandaşlar geceden itibaren gelerek Ayasofya'nın çevresinde beklemeye başladı. Gülhane Parkı'nın önündeki yolda bekleyen binlerce kişinin girişine sabah saatlerinde izin verildi. Arama noktasından geçiş yapan vatandaşlar Ayasofya'ya koşarak gitti. Ayasofya'ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin daha yakınında olmak isteyen vatandaşlar ise birbirleriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar için ayrılan bölümde yerine aldı.

Dua programı başladı

Program Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet edecek. Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek. Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

İlk namaz kılınıyor

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu. Daha sonra ise Ayasofya'da ezan sesleri yükseldi. Cami'de 86 yıl sonra ilk kez namaz kılınıyor.