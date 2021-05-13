Türkiye Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

Türkiye

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk bayram namazı

İstanbul’un fethinin simgesi olan Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra ilk defa Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenler hem caminin içini hem de çevresini doldurdu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayram namazı sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılındı

13 Mayıs 2021, Perşembe 08:17 Son Güncelleme:
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İstanbul'un fethinin simgesi olan Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı koronavirüs kurallarına uyularak kılındı. 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar camiye akın etti. Koronavirüs salgını nedeniyle bayram namazı sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kılındı.


ŞENTOP VE ERBAŞ AYASOFYA'DA

Yıllar sonra Ayasofya Camii'nde Ramazan Bayramı kılmak isteyenlerin akın etmesi sonucunda hem caminin içi hem de çevresi tamamen doldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da binlerce vatandaşla birlikte Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Fotoğraflar: Can Erok



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