Aybars ismi ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Rengi mavi olan ve en çok erkeklerde kullanılan Aybars isminin anlamıson günlerde çok fazla merak edilmeye başladı. İşte Aybars ne demeK? Aybars isminin anlamı nedir, sorularının cevapları...

Aybars ne demek?

1. Ay gibi güzel ve temiz pars.

2. Hun İmparatoru Attila'nın amcası

3. Ay gibi güzel pars gibi yırtıcı

Aybars isminin kökeni nedir?

Türkçe

Aybars isminin özellikleri

Liderlik Vasfı vardır.Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir.Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.







