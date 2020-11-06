Bebeklik Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

Bebeklik

Aybars ne demek? Aybars isminin anlamı nedir?

Aybars ismi geçmişten günümüze kadar gelen, popülerliğini yitirmeyen isimler arasında yer alıyor. Aybars isminin anlamı yeterince popüler olmasına rağmen hala bilinmiyor. Aybars isminin anlamı nedir? Aybars ne demek sorularının cevaplarını isim analizimizden öğrenebilirsiniz.

06 Kasım 2020, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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Aybars ismi ülkemizde en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Rengi mavi olan ve en çok erkeklerde kullanılan Aybars isminin anlamıson günlerde çok fazla merak edilmeye başladı. İşte Aybars ne demeK? Aybars isminin anlamı nedir, sorularının cevapları...

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Aybars ne demek? 

Aybars isminin anlamı nedir?

1. Ay gibi güzel ve temiz pars.

2. Hun İmparatoru Attila'nın amcası

3. Ay gibi güzel pars gibi yırtıcı 

Aybars isminin kökeni nedir? 

Türkçe

Aybars isminin özellikleri

Liderlik Vasfı vardır.Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir.Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.


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