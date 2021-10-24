Magazin Ayberk Pekcan'dan üzen haber! Akciğer kanserine yakalandı

Ayberk Pekcan'dan üzen haber! Akciğer kanserine yakalandı

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Ayberk Pekcan'dan üzen haber! Akciğer kanserine yakalandı

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizilerinden tanıdığımız 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı.

24 Ekim 2021, Pazar 08:18 Son Güncelleme:
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Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:

“Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”

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