Aybüke Albere: Uzaylılar beni kaçırsın istiyorum

26 yaşındaki popçu Aybüke Albere, “Salgının başından beri Edis ile aynı evdeydik. 40 gün boyunca yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Yeni şarkılara imza attık, bol bol da yemek yedik. Ben 5 kilo alınca, ayrı evlere dağıldık. Edis müthiş biri. Merhametli, fedakar, anlayışlı. Tam bir kötü gün dostu. Üstelik de çok eğlenceli. 40 gün nasıl geçti anlamadım” dedi.

'Dansöz olurdum'

Hayalperest biri olduğunu söyleyen Aybüke Albere şöyle konuştu: “En büyük arzum; Mars’a gitmek. Şaka yapmıyorum. Yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Hatta, Uzaylılar gelsin beni kaçırsın isterim. Buna dünden hazırım.” Kuaföre gidemeği için saçlarını evde kendi kestiğini belirten Aybüke, “Şarkıcılığı seçmeseydim, kesin dansöz olurdum” dedi.