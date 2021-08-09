Aybüke Pusat: Beylik laflar için deneyimim yetersiz

Oyuncu Aybüke Pusat, Elle dergisine röportaj verdi. Pusat, aşk ile ilgili, “Aşkı bilinmezlik olarak algılıyorum. Bilinmeyene merak. Aşık olduğumda nasıl bir kadına dönüştüğümü bilmiyorum. Açıkçası deneyimlerim beylik laflar etmek için yetersiz” diye konuştu.

Aşkı bilinmezlik olarak algılıyorum. Bilinmeyene merak.

Aşık olduğumda nasıl bir kadına dönüştüğümü bilmiyorum. Açıkçası deneyimlerim beylik laflar etmek için yetersiz.

Tarihi bir karakteri canlandırmayı çok isterim.

Tam bir gece insanıyım. Disiplinli ve çalışkanım. Empati duygum çok yüksektir. Kendimi en çok doğada mutlu hissederim.

Elimdeki işi en iyi biçimde yapmaya özen gösteririm. Düzenli ve tertipliyimdir. Önce kafamda planlar sonra hayata geçiririm. Böylece hata riskini ya da zaman kaybını sıfıra indiririm.



