Aybüke Pusat çok kızdı

Aybüke Pusat kız arkadaşları ile Bodrum’da tatilde. Önceki gün Akyarlar’daki Parıltı Beach’teydi. Köpeği Fondip ile denize girdi. Arkadaşları “Fotoğrafını çekiyorlar” diye uyarınca çok sinirlendi. Hışımla habercilerin yanına gelip şöyle bağırdı: “Burası halk plajı, beni çekemezsiniz. Silin o görüntüleri.”

Ardından da “Pandemi döneminde kalabağın içinde fotoğraflarımın çıkması hiç hoş değil” dedi.







