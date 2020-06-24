Magazin Aybüke Pusat görüntülendiğini görünce çok kızdı

Aybüke Pusat görüntülendiğini görünce çok kızdı

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Aybüke Pusat görüntülendiğini görünce çok kızdı

Kız arkadaşları ile Bodrum'da sosyal mesafe kurallarına uymadan tatil yapan Aybüke Pusat, fotoğraflarının çekilmesine çok kızdı. Ali KESER / POSTA

24 Haziran 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Aybüke Pusat kız arkadaşları ile Bodrum’da tatilde. Önceki gün Akyarlar’daki Parıltı Beach’teydi. Köpeği Fondip ile denize girdi. Arkadaşları “Fotoğrafını çekiyorlar” diye uyarınca çok sinirlendi. Hışımla habercilerin yanına gelip şöyle bağırdı: “Burası halk plajı, beni çekemezsiniz. Silin o görüntüleri.

Ardından da “Pandemi döneminde kalabağın içinde fotoğraflarımın çıkması hiç hoş değil” dedi.

Aybüke Pusat kimdir? 

Başarılı bir balerinken sakatlanınca her şeye küsüp eve kapanan ve katıldığı bilgi yarışmasında hayatı değişen Aybüke Pusat güzelliği ve başarılı dizi oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Dizi oyuncusu Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995’te, Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. 3 yaşından beri bale yapan Aybüke Pusat dans ve piyano dersleri aldı.  

Yarışmaya katıldı

Balerin olarak başarılı bir geçmişi bulunan Aybüke Pusat sakatlanınca baleyi bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı. Daha sonra Miss Turkey 2014’e katılıp üçüncü oldu. Güzellik yarışmasının ardından dizi oyunculuğu kariyeri başladı.

İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol aldı. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol aldı.


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