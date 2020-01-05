Aybüke Pusat herkesi kendine hayran bıraktı

Sunuculuğunu Türev Uludağ’ın üstlendiği, Sağlam Geziyoruz isimli program, 5 Ocak Pazar günü Tv8 ekranında izleyicilerle buluştu.

Bu haftanın konuğu Her Yerde Sen dizisinde Selin karakteri ile izlediğimiz Aybüke Pusat oldu.

Programdaki içtenliği ve samimiyeti ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, sosyal medyada gündem oldu.

Programda oklavayla yufka açan Pusat "Beni alan yaşadı" dedi. Çocukluğunda çok yaramaz olduğunu belirten Pusat sohbetiyle programa keyif kattı.





Furkan Andıç ile aşk iddialarıyla gündemdeydi

Furkan Andıç, Aybüke Pusat'ın rol aldığı dizinin final yapmasının ardından iki aşığı canlandıran oyuncuların gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Aybüke Pusat, aşk haberleri ile ilgili açıklama yapmıştı:

"Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı. Tatile gittik."

'Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir'

"Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız. Yeni yılda Afirka'da olacağım. Ne kadar uzak o adar iyi. Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir."